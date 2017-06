Dans le but de prévoir la future réglementation moteur qui arrivera en Formule 1 à l’horizon 2021, les équipes et les motoristes ont été appelés à donner leur avis sur les besoins qu’aura la discipline pour évoluer de la bonne manière.

"Le moteur doit encore avoir une place centrale dans la voiture" répond Cyril Abiteboul à cette question, donnant l’avis de Renault. "Nous sommes des constructeurs et le moteur est le cœur de l’industrie automobile, et nous pensons qu’il doit prévaloir en Formule 1. Ceci dit, nous devons trouver un équilibre meilleur que celui que nous avons actuellement, puisque le classement de la grille est quasiment établi par le niveau des moteurs, ce n’est pas sain".

"Nous croyons également en son électrification. Le monde se dirige vers des émissions réduites et la F1 ne peut pas tourner le dos à cette évolution. Toutes les voitures seront hybrides dans le futur. Nous ne voulons pas de voitures entièrement électriques mais un équilibre entre électrique et thermique car c’est là que s’inscrit l’ADN de la Formule 1".

"Nous avons peut-être des moteurs trop complexes et trop lourds et qui ne produisent pas assez de bruit ni de puissance, mais nous sommes ouverts à en discuter. Nous avons fait une proposition pour garder les moteurs actuels en augmentant le débit de carburant et le son. Et nous avons fait une autre proposition qui était de retirer certains éléments en gardant le côté électrique et l’efficience au niveau du carburant".

Les moteurs hybrides introduits en 2014 sont très chers et pèsent trop lourd dans la balance économique de certaines équipes, surtout dans celle des petites structures indépendantes.

"Je le comprends et j’ai moi-même travaillé dans une petite équipe. Mais quand on voit les coûts pour faire tourner une équipe de F1 durant toute une saison, en comptant que le budget moteur est environ de 12 millions tandis que la plupart des équipes ont un budget annuel à plus de 100 millions, donc ça ne représente pas plus de 12% du total".

"Est-ce choquant ? Je ne le suis pas, nous avons besoin de stabilité dans le règlement et cela réduirait les coûts tout en améliorant le spectacle. Nous ne pouvons pas repartir d’une feuille blanche, ça nous ramènerait en 2014 et personne ne le veut. Des petites améliorations aux règlements auraient plus de sens" poursuit-il.

Dans l’idéal, la saison en vue de 2021 devrait être trouvée avant la fin de saison, ce qui pousse Abiteboul à plaisanter : "La F1 a toujours eu une capacité fantastique à trouver des solutions ! Regardez Red Bull, tout le monde craignait qu’ils partent il y a deux ans mais les choses se sont réglées toutes seules. Je ne pense pas qu’il y ait une urgence pour qui que ce soit".

"Oui, McLaren a des problèmes a régler avec Honda mais la meilleure solution serait que Honda trouve une stabilité car je suis certain qu’ils seraient capables de faire du très bon travail. Nous devons rester calmes, comme Ross Brawn. J’ai confiance en Ross pour qu’il prenne les meilleures décisions".

L’idée de simplifier les moteurs pourrait appeler des motoristes indépendants à proposer leur candidature pour une entrée en Formule 1, comme le souhaite Red Bull depuis déjà quelques temps.

"Il y a beaucoup d’espoir quant à l’idée de motoristes indépendants mais en réalité, il faut retourner loin en arrière pour trouver un vrai motoriste indépendant. Tout le monde pense à Cosworth, mais c’était une subdivision de Ford. Et quand bien même il y en aurait, la technologie devrait être réduite et ce n’est pas approprié pour la F1" conclut Abiteboul.