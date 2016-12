Renault Sport Technologies s’engage officiellement en Championnat d’Europe des Rallyes avec deux Mégane R.S. N4. L’équipe sera présente sur sept épreuves asphalte avec les équipages Robert Consani/Thibaut Gorczyca et Germain Bonnefis/Olivier Fournier. L’ambition est de remporter les titres européens Teams et Pilotes de la catégorie Production.

De la Supercinq GT Turbo à la Clio ‘Ragnotti’, Renault Sport a toujours fait figure de référence en Groupe N sur l’asphalte. Dans cette lignée, Mégane R.S. N4 est devenue une arme redoutable depuis son lancement au début de l’année 2011.

Le nouveau souffle donné au Championnat d’Europe des Rallyes par la FIA et son promoteur Eurosport Events a convaincu Renault Sport Technologies de s’engager officiellement dans cette compétition. Ainsi, deux Renault Mégane R.S. N4 seront alignées sur les sept manches asphalte du calendrier.

Vainqueur de la Coupe IRC Production Pilotes la saison dernière avec Mégane R.S. N4 et grand artisan du titre de Renault en IRC 2 Roues Motrices, Robert Consani, désormais associé à Thibaut Gorczyca, a été choisi pour cette campagne continentale.

« C’est une fierté pour moi que de représenter Renault Sport », confie Robert Consani. « Les objectifs sont clairs : il faut aller chercher le titre Constructeur en Production, puis le titre Pilotes. Cette saison sera riche en nouveautés pour moi, car je représente désormais un constructeur. Je change d’équipe, mais aussi de copilote, et j’ai un équipier talentueux en la personne de Germain. J’ai hâte d’être au départ de cette saison remplie de défis. »

La seconde Mégane R.S. N4 sera confiée à Germain Bonnefis et Olivier Fournier. Champions de France des Rallyes Terre en titre et anciens lauréats d’une formule de promotion, les Aveyronnais avaient déjà eu l’occasion de s’illustrer sur une Renault Clio R.S. R3.

« Je ressens un grand honneur et beaucoup de fierté d’avoir été choisi par Renault Sport Technologies pour représenter la Marque au niveau international », se réjouit Germain Bonnefis. « Nous allons prendre part à des épreuves mythiques – comme le Tour de Corse et le Sanremo – et nous souhaitons y signer de belles performances. La conquête des titres constitue un objectif ambitieux, mais à la portée de cette belle équipe. »

« Depuis plus de 80 ans, les rallyes sont dans les gènes de Renault. Nous sommes aujourd’hui fiers et enthousiastes de présenter ce projet ambitieux », ajoute Eric Balondrade, team manager de l’équipe. « Avec Mégane R.S. N4 et nos équipages, nous avons l’objectif d’étoffer le palmarès de la marque en visant des victoires et des titres. Ces dernières années, nous avons pu compter sur de nombreux pilotes pour remporter de beaux succès : Robert Consani est l’un d’eux. Nous comptons aussi sur Germain Bonnefis, que nous suivions de près depuis longtemps. Le Championnat d’Europe des Rallyes a franchi un cap cette saison avec une large couverture médiatique qui en fait une alternative intéressante au WRC ! »

Placé sous la responsabilité technique de Yann Paranthoen, le programme débutera par deux séances d’essais précédant le premier rallye aux Canaries.