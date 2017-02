Les carburants et lubrifiants peuvent jouer un rôle déterminant dans la réussite en F1. Cette année, Renault Sport Formula One Team a fait l’audacieux pari de changer de fournisseur en retrouvant BP et Castrol, nouveaux partenaires après douze ans d’absence dans la discipline.

Cette décision soutient l’ambition de Renault de se battre pour le titre mondial d’ici cinq ans et l’équipe vise de grands progrès en compétitivité en 2017.

La combinaison d’un nouveau règlement aérodynamique, de la suppression du système de jetons pour les groupes propulseurs et les restrictions sur les mélanges de carburant rythmeront la saison. L’exploitation des technologies sur les carburants et lubrifiants à la disposition de chaque écurie aura un impact encore plus important sur la performance globale des monoplaces.

« Pour se préparer à cette campagne, nos scientifiques ont travaillé avec les équipes de Renault Sport Formula One Team afin d’exploiter le potentiel des dernières technologies BP et Castrol dans les moteurs Renault en F1 », indique Dave Hall, Vice-Président de la co-traitance chez Castrol. « La courbe d’apprentissage a été rapide, nos carburants et lubrifiants sont déjà prometteurs et c’est encore loin d’être fini. »

La Formule 1 représente le pinacle du développement moteur et contribue à la mise au point de moteurs de série plus efficients. Les connaissances et les technologies développées pour offrir davantage de puissance en F1 seront transférées aux programmes de développement des carburants et lubrifiants destinés aux voitures et aux camions. BP Ultimate et Castrol EDGE seront les marques partenaires.

« Nous sommes ravis de soutenir Renault Sport Formula One Team dans son ambition de devenir la meilleure équipe de F1 », ajoute Ramchander AS, Vice-Président du marketing international chez Castrol. « Chez Castrol, nous sommes fiers de notre héritage en sport automobile. Nous comprenons les besoins de nos partenaires. Un élément capital de ces succès n’est autre que le travail commun pour fournir des solutions innovantes. Nous sommes convaincus que cette expérience, liée à nos technologies de pointe, démontrera aux fans de F1 les performances de nos produits leaders sur le marché. »

La dernière collaboration entre Castrol et Renault en F1 remonte à la saison 1997, année où Williams Renault avait remporté le titre avec le soutien de Castrol. Jacques Villeneuve et Heinz-Harald Frentzen portaient alors les couleurs de l’écurie. Le Canadien s’était offert la couronne au dernier Grand Prix avec trois points d’avance sur la Ferrari de Michael Schumacher.