Pilote de la Renault Sport Academy, Max Fewtrell occupe actuellement la position de meilleur débutant au sein de la très relevée Formule Renault Eurocup à deux meetings de la fin de saison (Spa et Barcelone).

À 18 ans, Max s’est hissé en pole position pour le titre chez les rookies avec une première victoire acquise en juillet dernier en Autriche. Le Britannique est également l’un des cinq concurrents engagés à avoir rallié l’arrivée de chaque course.

Né en Angleterre avant de grandir à Singapour, théâtre du prochain Grand Prix, celui qui évolue chez Tech 1 Racing s’ouvre sur sa jeune carrière et ses souvenirs à deux pas du circuit urbain de Marina Bay.

Comment avez-vous découvert le sport automobile ?

Je suis allé faire du kart avec des camarades lors des vacances. Je me suis dit que c’était ce que je voulais faire ! Après l’école, je suis retourné sur cette piste et j’ai rejoint une petite équipe. J’ai pris part à ma première épreuve en Malaisie avant de progresser pendant deux ans en Asie. Nous avons ensuite estimé qu’il fallait déménager en Europe puisque l’on y retrouve le plus haut niveau. Nous sommes donc revenus en famille et j’ai gravi les échelons du karting pour monter en F4 l’an passé puis en Eurocup cette saison.

Comment était-ce de remporter le titre en F4 britannique ?

J’ai été sacré en m’imposant à l’issue d’une course que je devais gagner : la dernière du dernier meeting. C’était une année longue, une lutte acharnée et disputée avec beaucoup de hauts et de bas, mais c’était fantastique d’être couronné dès la ligne d’arrivée.

Comment se déroule votre campagne ?

Cette année en Eurocup est un peu en dents de scie. Parmi les nombreux points positifs, cette première victoire en Autriche était vraiment importante. Lors du rendez-vous suivant au Circuit Paul Ricard, nous avons rencontré des difficultés avec la voiture. C’est comme ça, mais nous progressons assurément.

Quelles étaient vos idoles durant votre jeunesse ?

Il n’y a personne à qui je pense en me disant vraiment que c’est mon héros. En revanche, j’admire véritablement quelques personnes. Je suis un peu trop jeune pour Senna, mais j’ai vu ce dont il était capable et c’est incroyable. Schumacher également... Sept titres mondiaux, c’est énorme… Enfin, Hamilton actuellement. Quand tout est en place, c’est un pilote à part.

Le moment marquant de votre carrière ?

La victoire au Red Bull Ring en partant deuxième. J’en étais très heureux.

Comment était la vie à Singapour ?

Grandir à Singapour est une expérience rapidement différente de l’Angleterre. L’atmosphère est beaucoup plus détendue avec cette météo parfaite et agréable. J’y ai vécu huit ans, j’étudiais dans une école internationale et j’étais à dix minutes du tracé de Marina Bay. J’ai aussi habité à Sentosa, la petite île au sud de Singapour. C’est un endroit formidable où l’on retrouve de nombreuses activités.

Quel est le rêve en sport automobile ?

C’est la F1 et je travaille le plus dur possible pour y accéder. Je ne considère pas la F1 comme inaccessible. Je vais faire de mon mieux pour démontrer à tout le monde que je peux y arriver. C’est clairement mon objectif.

Enfin, votre circuit préféré ?

Probablement Silverstone. C’est vraiment amusant d’y piloter. Je m’y sens toujours à l’aise et tout semble bien se passer dès que j’y suis… Peut-être parce que c’est ma manche à domicile ! Un tour de qualification à Pau représente aussi une décharge d’adrénaline pure tant il faut se concentrer de bout en bout !