Dès le mois d’août, Christian Lundgaard s’assurait du titre en SMP F4 NEZ lors de l’avant-dernier rendez-vous de la saison à Moscou. Ce week-end à Assen, le pilote de la Renault Sport Academy était officiellement couronné avec une dixième victoire lors de la dernière course de l’évènement.

Né au Danemark dans une famille bien connue des sports mécaniques grâce à son Champion d’Europe des Rallyes de père, Christian veut gravir les échelons de la monoplace avant d’atteindre son rêve : être sacré en F1.

Comment avez-vous découvert le sport automobile ?

J’imagine que tout est venu de mon père, Henrik. Il a été remporté le Championnat d’Europe des Rallyes en 2000. Ma mère a également fait du motocross plus jeune. Les Lundgaard ont véritablement la course dans le sang ! J’ai démarré le karting avec mon frère à sept ans.

Quel effet cela fait-il d’avoir déjà un championnat monoplace à son actif ?

Nous savions que nous serions bien placés en F4 NEZ. C’est génial d’être titré dès 2017. Tout au long de l’année, nous étions dans le rythme et commencer sa carrière par un titre est une excellente chose. Cela n’arrive pas tous les jours et c’est une discipline reconnue par la FIA. C’est un atout sur un CV !

Comment résumeriez-vous votre campagne ?

Nous étions performants en début d’année. Tout au long de l’année, certains concurrents reprenaient du terrain et je n’avais qu’une seule envie, les repousser. Je dois apprendre de mes erreurs et m’assurer de bien faire les choses à l’avenir. J’ai signé beaucoup de podiums, de victoires et marqué beaucoup de points. Nous avons été très forts toute la saison. Il faudra mettre cette expérience à profit l’an prochain.

Qui étaient vos idoles durant votre jeunesse ?

Plus jeune, je ne suivais pas vraiment la F1 ou le sport automobile. J’ai commencé à y prêter attention avec l’âge et mes débuts en compétition. J’aimais regarder Schumacher... Il n’était pas de ce monde !

Quel est le moment fort de votre carrière ?

Je dirais mon titre de Champion d’Europe CIK-FIA de KFJ en karting. C’était une belle année. Nous n’étions pas les plus rapides, de loin, mais nous avons eu de la réussite et j’ai assuré quand cela était nécessaire. Je partais en pole de la pré finale et j’ai gagné la finale. Cela m’a rendu meilleur. C’était formidable de démontrer ce dont j’étais capable au volant.

Quel est votre circuit préféré ?

Je n’ai pas piloté sur beaucoup de tracés, mais probablement Sotchi pour l’instant.

Quel est votre rêve en sport automobile ?

Gagner en F1 ! Cela dit, j’aimerais aussi remporter le Mans, ce serait génial.