Présent en conférence de presse ce jeudi, Carlos Sainz porte désormais une combinaison Renault et s’apprête à vivre son premier Grand Prix dans l’écurie tricolore.

Le pilote espagnol ne pense pas que débuter dès à présent avec Renault soit une fausse bonne idée ou un cadeau empoisonné. Ce sera autant d’expérience acquise pour la saison prochaine selon lui.

« Tout d’abord les voitures 2018 seront une évolution de celles de cette année, donc le moindre aperçu que je pourrai avoir sur la voiture de cette année, le moindre ressenti que je pourrai avoir dans chaque domaine sur la voiture actuelle, m’aideront pour l’an prochain. »

« De plus, c’est toujours mieux de rencontrer les ingénieurs, les attachés de presse, les dirigeants, et de commencer à travailler avec eux. C’est mieux que de le faire dès le début des essais hivernaux en 2018, oui, c’est un avantage. »

L’Espagnol envisage-t-il de battre Nico Hulkenberg dès ce week-end et de créer ainsi la surprise ?

« Attendons de voir. Mon principal objectif, je le fixerai session après session. Je suis le premier à vouloir être dans le rythme immédiatement, mais je ne peux pas être trop excité. Je dois apprendre toutes les procédures, toutes les étapes, et je veux progresser pas à pas pour apprendre à connaître la voiture. »

« Je dois m’adapter à la voiture, et je dois adapter la voiture à mon style par la même occasion. Cela prend un peu de temps, et je vais progresser étape par étape, et j’espère y arriver dès que possible. »