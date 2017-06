Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport, a tenu à répondre à Christian Horner.

Le patron de Red Bull a, encore une fois, utilisé les médias pour mettre la pression sur Renault, en disant qu’il espérait que la nouvelle évolution du V6 français arriverait pour Bakou, dans deux semaines.

"C’est Red Bull qui a dit qu’il y aurait une évolution pour Bakou. Mais il y a des évolutions permanentes. A chaque course nous faisons de petits progrès."

"L’année dernière nous avons créé une grosse attente et nous avons sorti effectivement une grande évolution qui a eu un gros impact."

"Mais nous ne pouvons pas répéter ce genre de choses tous les ans. Il y aura des évolutions, des améliorations constantes, qui feront la différence. Mais il n’y aura pas d’évolution magique. A chaque course notre moteur devient de plus en plus fiable grâce au programme sur le banc."

"Franchement, la prochaine évolution majeure, ce sera l’année prochaine. Ce sera un concept complètement nouveau. Il fera la différence. Mais ce sera en 2018."