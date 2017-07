Il est très probable que Nico Hulkenberg ait un nouveau coéquipier l’an prochain chez Renault. Jolyon Palmer ne devrait pas faire de vieux os et être remplacé par un pilote d’un calibre supérieur. Mais lequel ?

Les noms de Robert Kubica et de Fernando Alonso sont ceux qui reviennent le plus. La piste menant au Polonais devient de plus en plus probable à mesure que celui-ci enchaîne les tests concluants avec l’écurie française. Il pourrait ainsi participer aux prochains essais privés de Budapest avant de, peut-être, se voir offrir une séance d’essais libres le vendredi matin.

Nico Hulkenberg verrait en tout cas l’arrivée de Kubica d’un très bon œil.

« Bien sûr, je serais heureux avec lui, mais c’est la même chose avec n’importe qui d’autre aussi. C’est la décision de Renault, pas la mienne, et l’équipe doit choisir les meilleurs pilotes possibles. »

« Peu importe si c’est Kubica ou Alonso, je ne m’en soucie pas. Je n’ai pas de préférence. »

Pour que Robert Kubica fasse véritablement son retour en F1, il faudrait qu’il soit parfaitement apte physiquement. Nico Hulkenberg pense-t-il que cela soit possible après le terrible accident du Polonais ?

« Nous avons tous vu la gravité de ses blessures, mais je ne peux pas m’exprimer sur sa situation actuelle. Ce qui est certain, c’est qu’il a toujours été un combattant, donc tout cela joue absolument en sa faveur. »