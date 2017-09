Renault F1 s’attend à être nettement plus performante à Singapour, théâtre du prochain Grand Prix de Formule 1 qu’à Monza, le week-end dernier.

C’est en tout cas ce qu’espère Cyril Abiteboul au moment d’entamer le dernier tiers de la saison, loin des bases européennes de Viry et Enstone.

"Le Grand Prix de Singapour marque le départ d’un enchaînement dense au calendrier de la F1 et nous nous préparons à la première des trois courses en Asie," déclare le directeur de Renault F1.

"Marina Bay est un circuit urbain intéressant et difficile où l’on court sous les projecteurs et la nuit étoilée. Ses courbes rapides ainsi que ses secteurs étroits et sinueux devraient bien mieux convenir à notre monoplace que le dernier rendez-vous à Monza."

"Nous savions que ce serait dur en Italie. Nico semblait bien placé et il pouvait jouer la dixième place avant que le trafic ne complique tout dépassement et ne l’oblige à se contenter de la treizième position."

"Jolyon était sur une stratégie décalée comme nous avions un peu de liberté pour tenter autre chose. Nous avons néanmoins dû arrêter sa voiture sur un problème de transmission afin d’éviter de plus grands soucis."

"Nous retenons toutefois deux aspects positifs. Parmi nos rivaux les plus proches, seul Williams a inscrit des points. En parallèle, la remontée impressionnante de Daniel Ricciardo du seizième au quatrième rang est particulièrement encourageante. Il s’agit du meilleur résultat à Monza d’un moteur Renault depuis l’introduction des V6 turbo hybrides en 2014."

"Nous voulons maintenant nous concentrer pleinement sur les manches asiatiques. Williams est cinquième du Championnat Constructeurs avec seulement vingt-et-une unités de plus. Il reste sept épreuves au calendrier et nous avons vraiment le potentiel pour les rattraper d’ici la fin de saison. Nous devons lancer une belle dynamique et enchaîner des résultats réguliers avec nos deux voitures dans le top dix. Singapour sera essentiel pour amorcer cette dynamique."