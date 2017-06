Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, se tourne vers le prochain Grand Prix, au Canada, plein d’optimisme.

Sur un circuit pourtant difficile pour les moteurs, et sans évolution pour le V6 français, la tâche s’annonce pourtant ardue pour la marque au Losange. Il s’agit surtout d’effacer la déception de Monaco pour le Français.

"Montréal s’annonce passionnant pour tous les participants. Nous y fêterons un demi-siècle de F1 au Canada et le 375e anniversaire de la ville. Tout est réuni pour un événement spécial et nous sommes très heureux de nous y rendre et d’arriver en piste," commente Abiteboul.

"Monaco était un week-end éprouvant avec des problèmes de fiabilité sur des pièces mécaniques qui disputaient la dernière course de leur cycle. Ces défis, toutes les écuries y sont confrontées car cela fait partie intégrante de la F1 moderne. Monaco a mis en évidence les domaines où nous devions progresser et a confirmé les axes de progrès nécessaires. Avec de nouveaux composants, nous sommes désormais prêts à attaquer la prochaine manche avec une persévérance et une attitude identiques."

Les objectifs sont clairs pour Montréal : reprendre sur le bon élan qui a été stoppé après Barcelone.

"Au Canada, nous devons rebondir et repartir de l’avant. Nous avons désormais un moteur et une boîte de vitesses plus robustes qui nous permettent de nous focaliser pleinement sur l’optimisation des performances. L’équipe d’Enstone se rend en piste avec un package aérodynamique adapté au Circuit Gilles Villeneuve. Néanmoins, nous ne nous attendons pas à une course facile en raison des caractéristiques du tracé."

"Les efforts accomplis sur les deux bases en Angleterre et à Viry nous font avancer. Il est essentiel de maintenir cet investissement puisque nous visons le sixième rang des constructeurs avant la pause estivale. Cette position devrait alors nous permettre de nous battre pour la cinquième place d’ici la fin de saison, ce qui reste notre objectif."

"À Monaco, Renault a fêté son 40e anniversaire en F1. Nous sommes désormais impatients d’honorer les 50 ans de la discipline au Canada et nous espérons pouvoir y obtenir une performance digne d’être célébrée," conclut le Français.