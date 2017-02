La division moteur de Renault F1 est basée à Viry-Châtillon, dans des bâtiments qui ont maintenant près de 50 ans. Ils ne sont plus au standard de la Formule 1 moderne et ont besoin d’un coup de jeune. C’est la solution qui a été préférée par Cyril Abiteboul, plutôt qu’un déménagement dans de nouveaux locaux.

"Les deux hommes forts de Viry sont Rémy Taffin, le directeur technique, et Cyril Dumont, le directeur des opérations. Ils constituent les deux piliers de notre organisation. Ils connaissent très bien Viry. Nous nous parlons quotidiennement, sans intermédiaires, nous savons identifier les problèmes et leur trouver une solution. Nous avons par exemple lancé l’un de nos grands chantiers de 2017 : l’évolution de nos installations, et de nos bâtiments. Ils y travaillent l’un et l’autre," révèle le patron de Renault F1 à Autoplus.

"Nous n’avons plus de place à Viry," concède Abiteboul. "En F1, la technologie évolue, nos besoins évoluent aussi. Je vous rappelle que Viry a été fondé en 1969. Mais un déménagement ? Non, pas pour l’instant. A priori nous disposons de solutions sans avoir à déménager. Mais je ne peux pas vous en dire plus..."

C’est à Viry qu’a été conçu le tout nouveau moteur de la saison 2017, qui repart presque d’une feuille blanche par rapport à celui de 2016.

"C’est un très gros enjeu. Comme vous le savez, en F1, lorsqu’on n’avance pas, on est fichu. Nous avions un très bon moteur en 2016, notamment en fiabilité. Et pourtant, il a fallu avoir le courage de remettre la copie à zéro pour ne pas être limités en performance. Donc, nous aurons cette année une nouvelle plateforme, une nouvelle architecture qui pourra nous accompagner loin et longtemps en matière de performance, qui est compatible avec l’avenir, jusqu’au bout du règlement actuel, donc 2020 inclus. Mais avant tout cela, il va falloir la rendre fiable."

Abiteboul révèle aussi que Renault est satisfait de compter deux équipes clientes, Red Bull et Toro Rosso. Sauber ne semble donc pas être une option pour 2018.

"Trois équipes, c’est le chiffre optimal. Du côté des fournisseurs par exemple, pour avoir des conditions d’achat des pièces intéressantes."