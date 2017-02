Renault Sport Formula One Team a signé avec un important sponsor à la veille de la présentation de sa RS17, qui aura lieu demain à Londres, à 15h30.

Renault F1 accueille MAPFRE, premier assureur espagnol, comme partenaire de l’équipe de F1.

MAPFRE apparaîtra sur la livrée de la R.S.17, la monoplace qui défendra les couleurs de l’écurie en 2017.

Leader des assurances en Espagne, MAPFRE peut compter sur la confiance de plus de 37 millions de clients dans le monde et plus de 37 000 employés basés en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis.

"Je suis très heureux que MAPFRE fasse son entrée en Formule 1 à nos côtés. MAPFRE cible une expansion à l’échelle internationale et notre écurie de Formule 1 est un excellent vecteur pour l’aider à atteindre cet objectif. MAPFRE est une très belle marque avec une vraie connaissance du sponsoring et aura donc une très forte capacité à valoriser sa présence à nos côtés. Nous espérons tous les récompenser en 2017 en accomplissant un solide pas en avant sur le plan des performances. Enfin, les affinités historiques entre Renault, la F1 et l’Espagne renaissent à travers ce partenariat," commente Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing.

Ignacio Baeza, vice-président de MAPFRE, ajoute :

"Chez MAPFRE, nous visons le développement de notre présence mondiale. Ce nouveau partenariat enthousiasmant avec Renault Sport Formula One Team nous offre une plateforme parfaite. MAPFRE propose une offre globale et notre soutien envers l’écurie de F1 nous permet de promouvoir nos valeurs de manière efficace aux quatre coins du monde. Renault Sport Formula One Team dispose d’un plan de croissance à long terme avec d’ambitieux objectifs en piste. Ceux-ci reflètent notre approche du secteur des assurances. Nous sommes très enthousiastes à propos de la nouvelle monoplace et de la saison à venir. Enfin, ce partenariat représente une opportunité de nous rapprocher du Groupe Renault afin de collaborer sur des solutions innovantes d’assurance à l’heure où l’industrie automobile est de plus en plus connectée et proche de ses utilisateurs."