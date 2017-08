Renault a égalé son meilleur résultat pour la troisième fois de la saison avec la sixième place de Nico Hülkenberg à l’arrivée du Grand Prix de Belgique.

Les deux pilotes ont gagné des positions en course. Septième à l’extinction des feux, Nico effectuait une belle course et gagnait une place pour empocher huit points. L’équipe n’est plus qu’à une unité de la septième place du championnat constructeurs.

"C’était une bonne journée, j’en suis heureux et agréablement surpris," commente l’Allemand. "J’ai pris un mauvais envol, mais j’ai pu rectifier cela dès le premier virage en plongeant à l’intérieur avant de défier Checo dans l’Eau Rouge. Les sensations étaient meilleures qu’hier et nous étions à nouveau la quatrième équipe du plateau. J’ai eu de belles passes d’armes avec Fernando. C’était assez dangereux d’être à trois de front avec Esteban et lui. Fernando effectuait un dépassement avec le DRS et une grosse aspiration avant qu’Esteban ne manque complètement son freinage. Je me suis dit à un moment que cela allait mal finir, mais c’était finalement une formidable bataille. Je suis sûr que c’était fantastique à regarder. Je suis vraiment en confiance avant d’aborder Monza."

Après un début de week-end prometteur, Jolyon Palmer rencontrait en qualifications un problème de boîte de vitesses nécessitant son remplacement, d’où une pénalité de cinq positions sur la grille de départ. Parti quatorzième en raison de la pénalité d’un autre concurrent, le Britannique gagnait une place pour finir treizième.

"Je pense que la course aurait pu mieux se passer. Nous savions que la pénalité nous obligeait à partir avec des gommes usées alors que tous les pilotes autour de moi étaient avec des pneumatiques plus frais. Cela nous laissait donc sur la défensive. Malgré cela, j’ai pris un bon envol et la voiture était bien meilleure dès que nous avons changé les pneus. Le problème était surtout d’être coincé dans le trafic une grande partie de la course. J’ai néanmoins eu de belles batailles, très amusantes, mais c’est dommage de ne rien avoir reçu en retour. Si nous étions partis septièmes, finir dans les points était clairement possible aujourd’hui."