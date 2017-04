Renault Sport Formula One Team a annoncé le décollage d’un nouveau partenariat avec GOODWILL, un des leaders mondiaux de l’aviation d’affaires et de la location de jet privé.

Ce partenariat a débuté au Grand Prix de Bahreïn et la marque GOODWILL apparaît désormais sur la livrée des monoplaces R.S.17.

Basé à Paris, avec des bureaux à Genève, Bruxelles et Moscou, GOODWILL a transporté plus d’un million de passagers à bord de ses avions et jet privés. Créé en novembre 2000, GOODWILL est la compagnie charter la plus dynamique en Europe, qui a été distinguée par ses services premium et une disponibilité 24/7.

"Depuis son décollage en 2000, GOODWILL a connu une ascension fulgurante pour devenir un des leaders mondiaux de l’aviation d’affaires. Cette prééminence rapidement acquise est au diapason de ce que nous voulons réussir avec Renault Sport Formula One Team. En plus d’un soutien précieux dans nos challenges logistiques, nous sommes impatients de partager d’enthousiasmantes initiatives marketing et de nous appuyer sur leur expérience issue d’autres activations sportives. Nous sommes fiers d’accueillir GOODWILL à bord et nous sommes enthousiastes à l’idée de prendre de la hauteur ensemble, tout au long de cette saison 2017," commente Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing.

Samuel Bucciacchio, Président et fondateur de GOODWILL, ajoute :

"Pour GOODWILL, ce partenariat a pour objectif de faire coïncider les valeurs de notre entreprise – Better, Faster, Higher – avec celles de Renault Sport Formula One Team, qui souhaite devenir une des toutes meilleures équipes de Formule 1. Dans nos milieux respectifs, la compétition est féroce et rien ne peut être laissé au hasard : ce sont les détails qui font la différence. GOODWILL mettra son savoir-faire au service de Renault Sport Formula One Team, pour que l’écurie puisse se concentrer sur la course et la recherche de performance. Le travail d’équipe, la combativité, la persévérance et la performance sont des valeurs communes que nous partageons au quotidien. En tant qu’entreprise française, nous sommes très fiers de nous associer à Renault, fleuron de l’industrie nationale sur le chemin du plus haut niveau en Formule 1."