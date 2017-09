Comme l’a annoncé Cyril Abiteboul après le Grand Prix d’Italie, des changements dans la structure côté moteur ont été opérés avant le Grand Prix de Singapour.

Le motoriste français a été critiqué par Red Bull Racing et Toro Rosso pour les problèmes de fiabilité de plus en plus nombreux ces derniers temps.

Afin d’offrir un meilleur service à ses équipes clientes comme à son équipe principale, Viry subit donc une petite réorganisation.

"A compter du Grand Prix de Singapour, Matthieu Dubois prend le poste de Responsable de la Stratégie de Course au sein de l’écurie Renault F1, il rapportera fonctionnellement à Alan Permane, Directeur Sportif de l’écurie. Matthieu a rejoint Renault Sport en 1998 où il a occupé différentes fonctions dont celle de stratégiste entre 2008 et 2012," explique Abiteboul.

"Jusqu’à présent Matthieu occupait le poste de Responsable Piste Moteur pour les écuries clientes (Red Bull Racing et Scuderia Toro Rosso)."

"Ricardo Penteado, Chef de Service Piste pour les équipes moteur, prend donc sous sa responsabilité directe les trois équipes piste à compter de la même date. Il s’appuiera sur l’ingénieur leader dans chaque équipe pour le management des activités opérationnelles. Il assurera également l’interface entre nos équipes clientes en piste."