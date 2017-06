En ces temps troublés par de nombreuses cyber-attaques, les équipes de Formule 1 ont des données très sensibles à protéger.

Ainsi, Renault F1 a choisi un nouveau partenaire pour renforcer sa cyber-sécurité : Babcock Managed Security Services (MSS).

Reconnu dans les secteurs gouvernementaux, de la santé, des finances et des jeux, Babcock MSS fournit désormais ses services de surveillance et de protection des flux de données entrant et sortant du site Renault Sport Racing d’Enstone.

Babcock MSS figure parmi les leaders de la défense de la propriété intellectuelle, des informations personnelles et des données sensibles. En tant que partenaire pour la cyber-sécurité de Renault F1, Babcock MSS sauvegardera l’équipe et ses secrets, en s’assurant que la structure conserve toute sa capacité à exploiter sa technologie pour améliorer les performances de ses voitures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, non seulement sur site mais aussi en surveillant et en protégeant les réseaux côté piste.

"Babcock MSS est un spécialiste de la défense face aux menaces complexes et ciblées auxquelles doivent faire face les entités notoires et à forte valeur ajoutée, comme Renault F1," commente le patron, Cyril Abiteboul.

"Nous sommes donc rassurés en débutant ce nouveau partenariat. Des évènements récents ont mis en lumière les risques dans ce domaine et le partenariat avec Babcock vient à point nommé."

"Au moment où nous faisons grandir notre infrastructure pour devenir des candidats au titre mondial ces prochaines saisons, il est essentiel que notre plateforme numérique soit protégée de manière dynamique et proactive. La sécurité de Babcock MSS nous offre la tranquillité d’esprit nécessaire pour pouvoir nous concentrer sur la compétition, sur et en dehors de la piste."

Michael Pimlott, Directeur général de Babcock MSS, se félicite de cet accord.

"Nous sommes ravis de ce partenariat avec Renault Sport Racing. Comme le démontre l’impact mondial des récents évènements cybernétiques, il est essentiel de fournir des informations rapides, précises et utilisables à l’équipe, au moment où elle structure sa vision du futur de la course automobile."

"Avec notre solution personnalisée, le partenariat entre Babcock MSS et Renault Sport Racing évoluera en permanence pour s’adapter aux menaces présentes, aux infrastructures IT et aux ressources. Cela nous permettra de développer notre compréhension des risques spécifiques à Renault Sport Racing et à nous concentrer sur la prévention des attaques."