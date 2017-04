Renault Sport Formula One Team aura fière allure sur le chemin des Grands Prix grâce à son nouveau partenariat avec la célèbre marque de mode DANIEL HECHTER.

Cet accord, d’une durée de trois ans, qui a débuté au Grand Prix de Bahreïn, verra la marque DANIEL HECHTER s’afficher sur les monoplaces R.S.17. Les membres de l’équipe porteront des tenues signées lors de leurs déplacements aux quatre coins du monde.

En parallèle, une collection DH X RS sera créée et commercialisée dans les pays accueillant un Grand Prix de Formule 1.

"En Formule 1, l’image et la perception des marques sont essentielles. Dans le cadre de ce nouveau partenariat avec DANIEL HECHTER, nous allons pouvoir démontrer notre savoir-vivre unique. Nous partageons l’amour de ce sport d’envergure mondiale qu’est la Formule 1. Cette passion mutuelle et l’héritage français qui unit nos marques offre donc des synergies naturelles. Nous espérons un partenariat aussi long que fructueux pour renforcer la French touch en F1," commente Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing.

Loïc Lemarchand, Directeur Général Adjoint de DANIEL HECHTER, ajoute :

"Avec ses racines parisiennes, la marque DANIEL HECHTER incarne le style de vie à la française. La silhouette HECHTER est à la fois élégante, chic, urbaine et décontractée. Notre marque fait rayonner cet art de vivre à travers les cinq continents et cette synergie avec la Formule 1 et Renault Sport Formula One Team nous paraît naturelle. Ensemble, nous reflétons l’esprit d’équipe et le dynamisme du sport."