Cyril Abiteboul, le directeur de Renault F1, a de quoi se réjouir des derniers Grands Prix de son équipe, un peu moins de ceux de son département moteur.

Si Renault F1 progresse bien, comme il le souligne, le V6 français reste lui sujet à beaucoup de critiques, surtout dans le camp Red Bull. Il fait le point avant le dernier Grand Prix sur le continent européen, à Monza ce week-end.

"Le Grand Prix d’Italie met un terme à la saison européenne du calendrier en F1 et nous commençons à basculer notre attention vers l’Asie et le début de l’automne," commente le Directeur Général de Renault Sport Racing.

"Monza est un tracé légendaire doté d’une atmosphère électrique. C’est intéressant pour achever un été passionnant sur des circuits figurant parmi les plus beaux d’Europe."

Abiteboul n’oublie pas de revenir sur Spa, composé de hauts... et de bas.

"Nous avons connu un week-end fructueux en Belgique et nous avons retrouvé les points avec Nico, sixième pour la troisième fois de l’année. Pour cela, Nico a réalisé une excellente course, intelligente et judicieuse, en réussissant beaucoup de bonnes choses."

"Nous avons toutefois quitté Spa avec un goût d’amertume et de frustration puisque nous n’avons pas pu mener Jolyon dans les dix premiers. En qualifications, il avait la performance pour aller chercher la meilleure place sur la grille de sa carrière, mais un problème de boîte de vitesses l’a contraint à s’élancer de la quatorzième position."

"En parallèle, nous avons encore vu la Red Bull de Daniel Ricciardo atteindre le podium pour la sixième fois de la saison dont une victoire. L’abandon de Max Verstappen et l’énorme déception qui a suivi nous amènent à réagir dès Monza et l’introduction de nouveaux composants améliorant la fiabilité est envisagée."

Du côté de Renault F1 en particulier, le bilan reste bon avant le GP de Monza.

"Pour rester sur du positif, nous avons inscrit plus de points sur les trois derniers Grands Prix que les quatre équipes qui nous devancent au championnat constructeurs. Depuis la Grande-Bretagne mi-juillet, nous avons réussi à marquer 16 points contre Force India (14), Haas (6), Toro Rosso (7) et Williams (5). Les mises à jour introduites ont toutes fonctionné comme elles le doivent afin de nous aider à améliorer nos performances et de nous hisser régulièrement dans le top dix."

"Monza est l’une des manches les plus éprouvantes pour le moteur en raison de ses longues lignes droites et courbes rapides. On peut véritablement parler d’un temple de la vitesse ! Nous devons l’aborder avec prudence, car nous savons que les rendez-vous qui suivent devraient nous être plus favorables. Nous devons voir comment nous agirons pour exploiter pleinement le potentiel de la voiture. Notre objectif reste de placer les deux voitures dans les points pour continuer de rattraper les écuries devant nous au championnat."

"Ce sera un week-end passionnant pour tous ceux impliqués en Italie : les fans, les pilotes et tout le personnel de course. Nous nous y rendons sur une bonne dynamique."