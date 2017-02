Renault F1 a racheté Lotus au tout dernier moment, à la fin de la saison 2015, ce qui ne lui a pas permis de préparer 2016 correctement. L’année dernière a donc été, logiquement, qualifiée de saison de transition.

Mais cette année 2017 ne sera pas encore celle où le plein potentiel d’Enstone pourra s’exprimer selon Cyril Abiteboul. La nouvelle RS17 et le nouveau moteur RE17 seront en nets progrès mais ça ne sera pas encore suffisant pour aller chatouiller les meilleurs.

"Il y a beaucoup de nouveautés sur la RS17. Tout d’abord, elle est conforme au nouveau règlement, qui a exigé un énorme travail. Elle est toute nouvelle, il n’y a pas une pièce de la RS16 sur la RS17. Et puis, surtout, il s’agit de la première Renault. Celle de l’an passé, appelée Renault, avait été conque par Lotus, en 2014, pour rouler en 2015 et elle a continué à rouler en 2016," explique le directeur de l’équipe français à Autoplus.

"Néanmoins, cette RS17 n’a pas encore bénéficié de notre nouvelle structure, qui est encore en train de se mettre en place. Nous devons encore faire des annonces en matière de recrutement..."

Parmi les recrutements déjà annoncés, il y a eu celui de Nico Hulkenberg... qui a été signé par Frédéric Vasseur, aujourd’hui parti.

"Fred a été un acteur essentiel dans le recrutement de Nico," concède Abiteboul. "Mais ce recrutement n’était pas non plus un choix isolé. Plutôt un choix partagé par Jérôme (Stoll), Fred, moi, mais également le président Carlos Ghosn. Je ne vais pas m’inventer aujourd’hui une relation avec Nico Hulkenberg. Elle se construira."

Quels sont donc les objectifs pour cette saison 2017 ?

"Gagner des places au classement du championnat du monde des constructeurs. Du côté du moteur, nous devons confirmer ce que nous avons montré l’année passée, et malgré la prise de risque cette année, être capable d’avoir un moteur fiable et en progrès tout au long de la saison. Et cela pourra se mesurer avec notre partenaire privilégié, l’écurie Red Bull, qui sera notre référence. Côté châssis, nous devons démontrer que nous ferons immédiatement mieux et mesurer notre capacité de développement. Nous devons accélérer. Enfin, côté pilotes, nous voulons une arrivée remarquable de Hulkenberg, et des progrès de Palmer."

Une petite information sur la livrée de la RS17 avant sa présentation, le 21 février ?

"Une évolution, mais dans la continuité. Le jaune et le noir restent nos couleurs."