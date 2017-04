Pour la deuxième fois de suite, Nico Hülkenberg se positionnera au septième rang sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn tandis que Jolyon Palmer s’est hissé dans son premier top dix en qualifications durant sa carrière en F1.

C’est également une première pour Renault Sport Formula One Team, qui a placé ses deux voitures en Q3 aujourd’hui.

"C’était l’un de mes meilleurs tours de qualification avec celui de ma pole position au Brésil en 2010," lance Nico Hülkenberg.

"Cette piste est assez piégeuse pour y réussir un tour parfait, mais je crois en avoir extrait le maximum aujourd’hui. L’équipe a fait un excellent travail tout au long du week-end et j’en suis très fier et heureux. Je suis plus prudent concernant demain. La dernière fois, nous avions effectué une belle qualification avant que les faits de course ne défassent notre travail. Nous devons juste poursuivre nos efforts et trouver des oeufs de Pâques. De bons points feront l’affaire !"

Jolyon Palmer était tout aussi heureux même si l’écart en performance pure avec son équipier reste significatif.

"C’est la meilleure qualification de ma vie. C’est bien de consacrer une heure entière à cet exercice et d’atteindre pour la première fois Q3. J’en suis ravi, d’autant plus que nous connaissions des difficultés jusque-là dans l’exploitation des performances de la monoplace. J’ai travaillé avec mes ingénieurs et nous avons effectué quelques changements améliorant grandement la voiture avant les qualifications. Je n’ai pas réalisé un tour fantastique en Q3, cela aurait pu être mieux, mais nous avons de bonnes chances de marquer des points demain."