Renault Sport Formula One Team a accompli sa deuxième journée d’essais sur le Circuit de Barcelona-Catalunya avec Jolyon Palmer au volant de la R.S.17.

Après un tour d’installation juste avant le déjeuner, le Britannique n’a roulé que l’après-midi en effectuant un programme complet après la pause. Son meilleur temps a été bouclé en 1’24’’139.

A cause de ces interruptions (départ différé dans l’attente de pièces, outre des interruptions mineures), Palmer restera au volant demain matin avant de céder sa place à Nico Hülkenberg l’après-midi.

"J’ai vraiment aimé piloter la voiture aujourd’hui. C’est complètement différent de l’an dernier, le changement est énorme au niveau des appuis ! Il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais c’est finalement bien plus appréciable. Nous avons connu un après-midi productif avec 53 tours. C’est juste dommage de ne pas avoir roulé le matin, mais nous avons néanmoins appris énormément et notre but est d’avoir une journée plus remplie demain," commente Jolyon Palmer.

Rémi Taffin, Directeur Technique Moteur, ajoute :

"Nous avons connu un départ tardif aujourd’hui, mais nous avons pu effectuer notre travail sur les réglages du châssis, recueillir des données sur le groupe propulseur et offrir à Jolyon l’occasion d’évaluer la R.S.17. Nous avons bouclé un peu plus de 50 tours cet après-midi et nous étions satisfaits de la voiture. Du côté du groupe propulseur, tout ce que nous y avons vu est positif et nous avons hâte d’acquérir bien plus de kilomètres ces prochains jours. Cette journée nous fournit une bonne quantité de données et beaucoup de travail durant la nuit."