Renault F1 est encore loin de jouer les victoires, et même les podiums, son objectif à plus court terme.

Mais Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport, semble apprécier l’évolution de son équipe depuis le rachat à la fin de l’année 2015 de l’équipe d’Enston.

"On a beaucoup de raisons de se satisfaire car on a fait des progrès considérables au cours de l’hiver. Il y avait des raisons qui expliquaient pourquoi on était là où on était l’an dernier, à savoir garés en fond de grille avec une voiture qui avait un an et demi de retard," explique le Français à l’AFP.

Abiteboul est conscient que la pression des résultats s’exerce sur une équipe constructeur, logiquement considérée de par ses moyens comme un top team qui doit réussir.

"Il faut accepter que c’est chaque chose en son temps, consolider notre position dans le milieu de classement et ensuite faire notre chemin progressivement. L’objectif reste d’être 5e à la fin de la saison et de virer 6e avant l’été."

Pour cela il faudra battre Williams. C’est "notre adversaire direct" reconnait-il. Un ancien top team...

"On n’a pas de raison de revoir nos objectifs en fonction de la difficulté. En revanche, ce qu’il faut, c’est tout exécuter parfaitement : une bonne préparation des qualifs, de bonnes "qualifs", un bon démarrage, des bonnes stratégies, pas d’erreur en course. Si on fait tout ça bien, je pense qu’on a la capacité d’être entre les 7e et 10e places, et donc de marquer quelques petits points régulièrement. Et des petits points cumulés, ça peut faire des gros points à l’arrivée, ça peut faire 5e. Mais il faut faire absolument tout correctement."