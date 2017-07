Il y aura beaucoup d’émotions pour Renault F1 à Silverstone, ce week-end, puisque l’équipe y fêtera ses 40 ans de présence en F1.

Pour l’équipe basée à Enstone, il s’agira de retrouver les points, manqués de peu en Autriche, grâce à de premières évolutions importantes attendues sur la RS17.

Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport, espère donc voir les monoplaces jaunes et noires briller autant que possible en Grande-Bretagne.

"Le week-end de Silverstone promet d’être spécial pour l’ensemble de la famille Renault Sport Racing. Le dimanche 16 juillet sera tout particulièrement mémorable puisqu’il marquera le jour du 40e anniversaire du premier Grand Prix de Formule 1 de Renault," explique le Français.

"En s’élançant sur le légendaire tracé britannique, la RS01 confiée à Jean-Pierre Jabouille a été l’étincelle à l’origine de la passion que nourrit Renault pour la F1. Quarante ans et d’innombrables succès plus tard, la même détermination nous habite sur les circuits."

"Nous avons quitté l’Autriche sur un sentiment partagé au terme d’un week-end soulignant des aspects positifs et d’autres nécessitant des améliorations. Même si nous avons manqué les points, nous sommes satisfaits de la prestation de Jolyon qui doit lui donner confiance avant d’aborder « son » Grand Prix. Jolyon doit être mieux placé sur la grille afin de l’aider à connaître de meilleures courses. C’est l’un de ses objectifs et nous espérons voir ses progrès."

"Pour Nico, son dimanche en Autriche a été de mal en pis. Handicapé au départ avec le déclenchement du système anti-calage de sa monoplace, il a chuté au classement avant le premier virage et cela a sérieusement compromis ses chances. Nous devons analyser ce qui est arrivé et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Après ses difficultés en Supertendres, nous avons tenté quelque chose de différent avec sa stratégie, sans succès. Tout cela sera à nouveau étudié pour être intégré à notre processus de développement."

"Tout en revenant sur notre longue histoire s’étalant sur quarante ans à Silverstone, nous regarderons résolument vers l’avenir. Nous dévoilerons un nouveau garage, l’endroit où tout le travail d’un week-end de Grand Prix se concentre autour de nos voitures tout en étant une vitrine de notre engagement en F1."

Cyril Abiteboul annonce aussi du très concret pour son équipe.

"Le Grand Prix de Grande-Bretagne forme le point de départ d’une série de gros développements sur le châssis dont j’espère voir les avancées sur les prochaines courses. Les semaines nous séparant de la pause estivale sont importantes et il est essentiel que nous continuions de travailler d’arrache-pied."

"Silverstone n’est qu’à quelques pas de notre base d’Enstone. Nous avons donc hâte d’accueillir de nombreux amis et familles venus nous rejoindre pour une tasse de thé. Nous espérons que tous pourront célébrer un bon résultat dimanche."