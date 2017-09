L’équipe Renault F1 est passée en septième position du Championnat du Monde des Constructeurs, après que Jolyon Palmer ait enregistré le meilleur résultat de sa carrière en terminant sixième hier du Grand Prix de Singapour.

Cette première course de nuit disputée sous la pluie a été pleine de rebondissements. Pour aller chercher ces huit précieux points, Palmer a effectué une prestation exemplaire, en capitalisant sur les conditions humides et les différentes interventions de la voiture de sécurité.

Renault F1 aurait pu faire mieux encore et peut-être prendre la 6e place du championnat à Toro Rosso si Nico Hulkenberg n’avait pas été contraint à l’abandon alors qu’il était 4e. Une fuite d’huile a mis fin à sa course.

Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault F1, tire un bilan contrasté de Singapour.

"La course de Singapour était excitante et pleine d’action, avec la pluie et plusieurs interventions de la voiture de sécurité, comme souvent sur ce circuit."

"Nos sentiments sont mitigés à l’heure du bilan. Sur le plan positif, Jolyon a réussi à marquer ses premiers points de la saison. Malgré les circonstances, il a effectué une course sans faute, lors d’une soirée où il aurait été facile d’en faire beaucoup. Ce résultat aide l’équipe de progresser au championnat Constructeurs. Nous sommes désormais septième, un peu plus proches de notre objectif de finir cinquième. Les dernières courses correspondent bien à notre monoplace et notre ambition reste inchangée."

"D’un autre côté, nous nous sentons désolés et je voudrais m’excuser auprès de Nico pour cet abandon. Il y avait une fuite d’huile, qui s’est d’abord traduite par un déficit de performance. Nous avons ensuite essayé de résoudre le problème lors d’un long arrêt au stand. Malgré tous nos efforts et un grand esprit d’équipe, nous n’aurions pas pu rallier l’arrivée et nous avons retiré la voiture à titre préventif."