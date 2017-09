Même si Renault F1 dispose aujourd’hui de la 4e voiture la plus rapide du plateau, l’équipe française est trop loin pour menacer la 4e place au championnat constructeurs de Force India pour 2017.

Mais la saison 2018 sera bien différente et Sergio Perez a admis aujourd’hui à Sepang son inquiétude concernant Renault, autant par l’équipe d’usine que par McLaren, qui disposera du V6 français.

"Renault sera une menace. Mais j’avoue être encore plus inquiet par McLaren. McLaren sera très forte si tout ce qu’on entend sur leur châssis est vrai. Ils devraient être très compétitifs l’année prochaine," confie le Mexicain.

"Nous aurons à nous battre avec les Renault, les McLaren, les Williams... Le prochain championnat ne sera pas facile. Mais j’ai toujours dit que le personnel de Force India avait été sous-estimé. Nous avons un bon potentiel."

Perez était en négociations avec Renault F1 l’an dernier et cette année encore. Il restera finalement un an de plus chez Force India.

"Il sera important de commencer l’année de manière très compétitive afin de saisir toutes les opportunités. Je veux continuer à maximiser le potentiel chaque semaine, sur-performer et continuer à marquer des bons points. C’est comme ça que nous avons très bien consolidé notre 4e place cette saison mais, je pense, que nous ne sommes pas totalement satisfaits de nos performances."

"Il y a un gros écart avec les trois top teams. Nous devons le réduire avant la fin de l’année parce que tout pourra servir sur la prochaine voiture."