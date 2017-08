Renault F1 a conclu la première journée du Grand Prix de Belgique de Formule 1 avec Nico Hülkenberg sonnant la charge pour l’équipe. L’Allemand réalise le septième temps du jour, en 1’46’’441.

Jolyon Palmer a quant à lui signé le dixième meilleur chrono de ce vendredi, en 1’46’’670.

Lors de la seconde séance d’essais libres, Nico et Jo ont accumulé à eux deux 47 tours du circuit de Spa-Francorchamps (7,004 km), soit plus que n’importe quelle autre équipe. Le programme établi pour les deux sessions du jour s’est déroulé sans encombre, même si la pluie a écourté la seconde séance.

"La fin de l’après-midi a été perturbée par la pluie, mais nous avons effectué une journée positive en affichant un bon rythme sur piste sèche. Nous avons mené le travail habituel sur les réglages, avec des avancées positives jusqu’à obtenir une bonne balance sur l’ensemble du circuit. Il sera intéressant de suivre l’évolution de la météo pour la suite du week-end, car nous n’attendions pas autant d’eau aujourd’hui. C’est aussi ce qui fait le charme de Spa !" commente Nico Hülkenberg.

"J’adore le tracé de Spa et c’était génial de pouvoir faire du bon travail sur la voiture tout au long des deux séances," ajoute Jolyon Palmer. "Jusqu’à la fin des EL1, la voiture se comportait de manière assez spéciale. Les EL2 ont été interrompus par la pluie, mais nous avons été en mesure de mieux comprendre le fonctionnement des pneumatiques avant les averses. C’était vraiment un bon début de week-end et j’espère que cela va continuer ainsi."

"C’était agréable d’être de retour en action après la pause estivale et cette journée a été positive pour nous," conclut Nick Chester, Directeur technique châssis. "Ce matin, nous avons évalué les évolutions aérodynamiques. Elles ont fonctionné comme prévu et nous les utiliserons donc pour la suite du week-end. Les deux pilotes ont fait de gros progrès sur leurs réglages tout au long de la journée, même si la pluie a interrompu le travail un peu plus tôt que prévu. Nous avons une bonne base avec la voiture pour les deux jours à venir."