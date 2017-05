Renault F1 a conclu la première journée du Grand Prix d’Espagne avec les septième et huitième meilleurs temps du jour grâce aux tours réalisés en 1’21’’687 par Nico Hülkenberg et en 1’21’’992 par Jolyon Palmer.

Sergey Sirotkin effectuait sa deuxième sortie au volant de la R.S.17 lors d’une séance en Grand Prix, mais son passage dans la voiture de Jolyon en EL1 était écourté en raison d’une fuite d’eau.

"C’était un court relais en EL1, mais le sport automobile est ainsi. Il vaut mieux avoir un problème sur la monoplace en essais plutôt qu’en qualifications ou en course. Cette fois, j’ai au moins pu aller plus loin qu’à Sotchi ! La voiture semblait bonne et j’ai pu faire tout ce qui était demandé quand j’étais en piste. J’espère évidemment connaître une séance linéaire la prochaine fois, mais je sais que tout le monde dans le garage travaille dur pour s’en assurer," commente Sergey Sirotkin.

Pour Nico Hülkenberg, c’était une belle journée pour commencer.

"Nous avons connu un vendredi solide. Nous avons accompli notre programme habituel sans souci sur la voiture. Il existe comme d’habitude des domaines sur lesquels nous travaillons pour faire mieux demain en qualifications et nous savons où nous pouvons gagner en rythme. Il fallait véritablement se battre pour trouver l’adhérence aujourd’hui. J’étais donc agréablement surpris de nous voir afficher un tel rythme relatif. Si nous pouvons le transposer demain et en course, ce pourrait être un bon week-end."

"C’était bon de prendre le volant l’après-midi après une matinée sur le banc de touche," ajoute Jolyon Palmer. "La voiture offre de bien meilleures sensations en pneus tendres. L’équilibre n’était pas idéal en mediums. Nous avons eu une séance productive avec un nombre important de tours sans problème. Je dois travailler sur quelques aspects avec mes ingénieurs, mais c’était un après-midi solide dans l’ensemble."

Bob Bell, Directeur de la Technologie, conclut : "C’était globalement une bonne journée pour nous. Le pneu tendre nous convenait le mieux puisque tant Nico que Jolyon ont pu démontrer la performance sous-jacente de la voiture cet après-midi en EL2. Nous luttions davantage en matinée pour trouver le rythme sur les composés plus durs qui n’étaient pas particulièrement favorables à l’équilibre de nos monoplaces. C’était aussi un matin décevant pour Sergey, victime d’une fuite d’eau interrompant prématurément sa session. Il a heureusement eu assez de temps en piste pour se faire une idée de la R.S.17 et ses retours étaient compatibles avec ceux de Nico de l’autre côté du garage."