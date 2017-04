Renault Sport Formula One Team a achevé la première journée du Grand Prix de Russie avec le huitième temps le plus rapide, signé en 1’36’’329 par Nico Hülkenberg.

Sergey Sirotkin a pu goûter pour la première fois à la R.S.17 dans le cadre d’une séance officielle. Son passage en EL1 dans la voiture de Nico Hülkenberg a néanmoins été de courte durée en raison d’un problème hydraulique interférant avec le fonctionnement de la boîte de vitesses.

"C’était un court relais en EL1, mais le sport automobile est ainsi fait. C’est mieux de connaître un problème sur la voiture en essais qu’en qualifications ou en course. Je ne peux dire grand-chose sur la journée, sinon que j’étais ravi de la monoplace lors des tests de Bahreïn et j’étais pleinement prêt à délivrer tout ce qui était nécessaire aujourd’hui. Je reviendrai en piste en Espagne et mon attention y est déjà totale."

Nico Hülkenberg a ensuite pris son relais lors des Libres 2, avec une RS17 réparée.

"Après avoir écouté la radio le peu de temps où Sergey était au volant, j’ai connu des EL2 assez linéaires. Nous étions assez rapidement dans le rythme et je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à craindre ce week-end. Nous avons effectué un nombre solide de tours, donc nous avons assez d’informations à analyser dans notre quête d’être plus rapide demain et le jour de course."

Jolyon Palmer a lui participé aux deux sessions pour établir son meilleur tour en 1’36’’771.

"La voiture était bonne d’entrée et j’ai pu attaquer sans rencontrer de souci particulier. La partie avant se comportait bien et la traction était aussi au rendez-vous. Je pense donc que nous avons effectué de beaux progrès dans notre compréhension de la R.S.17 et sur les nouvelles pièces apportées. Les EL2 se sont terminés un peu tôt de mon côté, mais je suis positif pour la suite du week-end."

"Nous avons obtenu un bon kilométrage avec notre nouveau package aérodynamique malgré une matinée difficile pour Sergey, dont la séance a été écourtée en raison d’un problème hydraulique affectant ensuite la boîte de vitesses," conclut Nick Chester, Directeur Technique.

"C’est décevant car nous savons qu’il aurait fait de l’excellent travail. Le matin de Jolyon a été productif. Il s’est concentré sur l’aérodynamique tout en travaillant sur les réglages. Cet après-midi, nous nous sommes focalisés sur l’exploitation des qualifications et des longs relais avec Jo et Nico. Jusqu’à présent, notre rythme semble raisonnablement bon sur de courtes distances. Nous devons juste analyser le rythme de course."