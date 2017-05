Renault F1 a annoncé un nouveau partenaire, au travers de son association avec ixell, déjà partenaire du Groupe Renault : ixell devient ainsi le partenaire "peinture" officiel de l’équipe.

Créée tout comme Renault Sport en 1976, ixell est une marque de peinture automobile premium et le leader du marché de la finition automobile en France.

Depuis la fondation de l’écurie, ixell coopère avec Renault F1 et a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre des superbes livrées arborées par la R.S.16 l’an passé et la R.S.17 cette saison.

"Sur les grilles de départ, Renault F1 est reconnaissable au premier coup d’œil. Cela est notamment dû à nos liens avec ixell, dorénavant notre partenaire peinture officiel," commente Cyril Abiteboul, Directeur Général Renault Sport Racing.

"Pour la F1, nous voulions la meilleure finition possible au poids le plus léger. La technologie appliquée sur la R.S.17 est transposable aux voitures de série. Nous avons bâti un nouvel atelier de peinture et de préparation à Enstone et ixell nous a fourni son expertise, son savoir-faire et ses produits pour y parvenir dans des délais très courts. Nous avons hâte d’exploiter ce partenariat pour gagner toujours plus de performances et d’allure en piste."

Guillaume Calvar, Responsable de la marque ixell, ajoute : "ixell est honoré d’avoir travaillé sur l’élaboration et la mise en œuvre de la peinture offrant fière allure à la R.S.17. En étroite collaboration avec Renault Sport Racing, nous avons développé de nouveaux produits à hautes performances pouvant être employés dans tous les ateliers et pour toutes les marques automobiles."

"Devenir partenaire peinture officiel de Renault F1représente une formidable occasion d’accélérer les synergies au sein du Groupe Renault avec un seul objectif en tête : améliorer les performances de la voiture."