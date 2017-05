Après quatre épreuves, la RS17 retrouve la Mecque des essais qu’est le Circuit de Barcelona-Catalunya, mais aussi le lieu de son baptême du feu et l’hôte du Grand Prix d’Espagne.

Directeur technique châssis de Renault F1, Nick Chester nous livre son point de vue. Il annonce quelques améliorations aéro pour la RS17 à Barcelone.

Quelles sont les perspectives en Espagne ?

Les perspectives sont plutôt bonnes. Nous nous sommes bien qualifiés jusqu’ici cette saison. Nous avons démontré des progrès probants à Sotchi sur notre rythme de course. Nous avons encore de nouvelles améliorations sur le package aérodynamique pour l’Espagne. Nous sommes donc raisonnablement positifs.

Quel défi le circuit de Barcelona-Catalunya offre-t-il ?

Même si nous le connaissons parfaitement grâce à tous les essais réalisés, c’est un tracé assez difficile, très typé sur les appuis avec ses courbes à haute et à moyenne vitesse où le package aérodynamique doit vraiment jouer en votre faveur.

C’est aussi éprouvant pour les pneumatiques. Les virages sont très rapides et imposent d’importantes contraintes aux gommes. Cela affecte tant l’avant que l’arrière, d’où l’importance de la maîtrise des températures des pneus, notamment dans le dernier secteur où ils peuvent surchauffer à l’arrière.

À quel point le programme des essais diffère-t-il quand les équipes maîtrisent si bien le circuit ?

Nous connaissons bien la piste avec ces voitures puisque nous avons effectué les tests d’intersaison à Barcelone. Les réglages de base, la hauteur de caisse et ce type d’éléments sont plus ou moins finalisés avant les EL1. Il reste toutefois toutes les évaluations pneumatiques et aérodynamiques que nous voulons mener. Nous serons donc bien occupés.

Sergey Sirotkin jouira-t-il cette fois d’un vrai relais au volant ?

C’est le plan en tout cas. À Sotchi, le problème de Sergey était lié à une valve hydraulique de changement de vitesse. C’était dommage qu’il roule si peu. En EL1, il sera dans le baquet de Jolyon Palmer et nous nous attendons à ce qu’il fasse du bon boulot.

Quel était le contenu du débriefing après le Grand Prix de Russie ?

Les améliorations utilisées à Sotchi ont fonctionné comme prévu. Nous avons effectué un pas en avant sur le rythme de course tout en maintenant celui des qualifications. Il y a encore du travail à accomplir dans ce domaine, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous nous battons au cœur du peloton. C’est ce que nous souhaitions, mais la bataille est très serrée et il nous faut saisir le moindre avantage sur la voiture et son exploitation.

De nouvelles pièces sur la monoplace ?

Nous avons de nouveaux déflecteurs et un aileron arrière amélioré. Nous devons continuer d’ajouter de la performance à la R.S.17, car tous les autres s’acharnent à faire de même. Nous avons commencé la saison sur une note positive. À nous de maintenir et d’amplifier cette dynamique.