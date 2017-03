Renault Sport Formula One Team a accompli la dernière journée des essais de pré-saison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya avec Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer au volant de la R.S.17.

Nico débutait avec de courts relais, établissant alors une série de meilleurs tours, le plus rapide étant conclu en 1’19’’885. L’Allemand réalisait 45 tours avant d’être relayé l’après-midi par Jolyon avec un programme similaire. Il effectuait 43 tours, le meilleur étant bouclé en 1’20’’205.

"C’était une dernière matinée productive avec beaucoup de travail accompli de mon côté," commente Nico Hülkenberg. "Nous avons répondu à certaines questions posées les jours précédents et nous avons encore progressé avec la voiture. C’est tout ce que l’on peut souhaiter. Nous avons essayé de nombreux réglages au cours des deux semaines. Certains étaient bons, d’autres moins, mais nous savons désormais où aller avec la monoplace. C’était bon de prendre la piste pour faire plus de relais orientés sur la performance, mais nous savons qu’il nous en reste encore beaucoup en réserve."

Jolyon Palmer conclut : "La R.S.17 est formidable à piloter et elle regorge encore de potentiel. La voiture semble bonne dans tous les aspects souhaités et elle représente clairement de forts progrès dans chaque domaine par rapport à la R.S.16. Mon dernier après-midi était prometteur sur le plan du rythme et j’ai également connu une séance assez complète au volant. Ce sera vraiment spécial en Australie avec cette génération de F1 et je suis plein d’optimisme pour la saison."