Beaucoup de fans de Formule 1 en France sont aussi fans de Renault F1 et, cette semaine, l’annonce du départ de Frédéric Vasseur a fait l’effet d’un choc.

Le Français, qui n’a pas caché qu’il existait de sérieuses divergences dans le management de l’équipe avec Cyril Abiteboul et Jérôme Stoll, a jeté l’éponge après une seule année.

Dans quelle position cela met-elle Renault F1 avant le début de la saison 2017 ? Est-ce un aveu d’échec ?

"Pour Renault, je n’en sais rien. En ce qui me concerne, je ne peux pas dire cela. Il reste tout de même du positif," déclare Vasseur au journal L’Equipe.

"Je pense que nous avons malgré tout réalisé un bon travail de reconstruction du côté de l’usine châssis, à Enstone. Même si tout ce travail n’a pas payé, on sent bien que l’équipe a progressé en termes d’exploitation piste. Cela va finir par se voir."

"Même chose côté moteur. À Viry, ils ont aussi su faire progresser le bloc propulseur. C’est encourageant. Je garde enfin un super souvenir de la relation que j’ai pu avoir avec tous les salariés, qui, comme moi, sont des passionnés de la course."

De son côté, Vasseur admet qu’il changerait certaines choses, si c’était à refaire.

"Si je refaisais la même chose, ce serait la preuve que je suis incapable d’apprendre de mes erreurs. Si je revenais en arrière, j’insisterais sur la gouvernance et la répartition des tâches."

"Une écurie a besoin d’un leader, même s’il existe plein de contre-exemples en F1. Là où on est chez Renault, il est nécessaire d’avoir un homme et une vision, surtout dans un team en reconstruction. Les décisions prises ne seront peut-être pas toujours les bonnes mais l’équipe a besoin d’avoir un cap, une démarche claire et précise."

Le Français suivra donc les progrès de Renault F1 depuis son canapé. Que s’attendait-il à voir en 2017 ?

"Difficile à dire avant que les voitures n’aient roulé. Mais les premiers chiffres sont encourageants et prometteurs. Côté moteur, nous avons fait de bons progrès qui sont validés actuellement au banc. Côté châssis, nous avons réussi à signer les recrutements que nous souhaitions. Même si tout n’est pas encore en place, je pars avec la satisfaction de laisser l’équipe avec une colonne vertébrale solide. Je pense que l’objectif fixé de finir à la cinquième place en fin de saison est réaliste."