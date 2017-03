Renault Sport Formula One Team a débuté la seconde semaine d’essais de pré-saison avec Jolyon Palmer et Nico Hülkenberg au volant de la R.S.17 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Jolyon était le premier en piste, mais son programme a été écourté au bout de 15 tours en raison d’un groupe propulseur remplacé par précaution.

L’après-midi, Nico le relayait pour effectuer 58 boucles en toute fiabilité et signer le septième temps du jour en 1’21’’589.

Les deux pilotes retourneront en piste demain, à commencer par Nico.

"Ma matinée était assez courte avant de devoir nous arrêter. Ce n’est pas idéal, mais c’est loin d’être la fin du monde. Nous sommes toujours bien placés et je suis confiant pour la saison à venir. Évidemment, ce serait bien d’accomplir davantage de tours, on ne veut jamais perdre du temps de roulage. Il nous reste encore trois jours d’essais, j’ai donc hâte d’augmenter mon compteur," commente Jolyon Palmer.

"J’ai connu un roulage satisfaisant et nous avons été en mesure d’accomplir un programme chargé cet après-midi. C’était parfois assez venteux, on pouvait le ressentir et cela affecte les sensations au volant. Nous avons acquis une meilleure compréhension des réglages et des pneumatiques. Nous avons beaucoup de choses à examiner avant de reprendre demain," ajoute Nico Hülkenberg.

"Je préfère ce système de rotation des pilotes dans la même journée. Nous ne l’avons pas fait la semaine dernière mais si la voiture tient le coup, comme cette après-midi, vous pouvez pousser 4 heures de suite et ça vous épuise. Je pense que c’est bien de rouler à deux dans la même journée."

L’Allemand a aussi eu de bons mots pour Pirelli.

"Ces pneus sont vraiment bons et très rapides. La sensation est vraiment différente. Maintenant on peut vraiment les pousser alors que, dans les mêmes conditions, il y a un an, la dégradation était énorme. On peut pousser et les pneus restent performants."

Bob Bell, Directeur de la Technologie, préfère voir le verre à moitié plein ce soir.

"C’était dans l’ensemble une journée utile où nous avons réalisé la plupart des essais voulus malgré un nombre de tours moindre que prévu. La matinée était décevante pour Jolyon, dont la reprise a été perturbée par un remplacement par précaution du groupe propulseur. Cela a débouché sur un après-midi plus positif avec Nico, notamment avec son rythme décent affiché en pneus tendres. Une nouvelle étape solide a été franchie aujourd’hui et nous sommes impatients de progresser davantage demain."