La première journée du Grand Prix des États-Unis marquait les débuts au volant de Carlos Sainz chez Renault F1. Carlos Sainz a signé le onzième temps en EL2, cinq millièmes de seconde devant son nouvel équipier, Nico Hülkenberg, classé douzième.

"C’était une semaine chargée avec tous les événements qui n’avaient pas trait au pilotage, donc c’était fantastique de pouvoir enfin prendre le volant pour la première fois avec l’équipe ! Il y avait beaucoup à apprendre. Je me réjouis que nous ayons pu effectuer tout le programme requis. Nous avons bien progressé, mais il reste du travail comme l’on pouvait s’y attendre. Ce samedi, mes premières qualifications avec Renault devraient être intéressantes," commente l’Espagnol.

"Ce n’était pas un vendredi idéal de mon côté," avoue Nico Hülkenberg, "mais ce n’est certainement pas la fin du monde. Nous devons amener la voiture dans la zone et nous savons ce que nous devons faire pour l’améliorer. Après un début de journée humide, la piste progressait en continu. C’est toujours génial de piloter sur le Circuit des Amériques et je suis convaincu que nous en avons encore sous le coude pour samedi."

Bob Bell, directeur de la technologie conclut.

"Le matin, la pluie nous a contraints à ajuster notre programme, mais nous avons pu passer en revue la plupart de nos éléments d’essais et obtenir la plupart des réponses que nous recherchions. Dans l’ensemble, c’était un vendredi convenable pour Nico. Ses commentaires étaient cohérents avec ses retours issus des derniers rendez-vous. Carlos a effectué ses premiers relais avec la R.S.17. Son point de vue était utile et rafraichissant. En fin de journée, son ressenti sur la monoplace était compatible avec celui de Nico. Nous avons une bonne idée du niveau de la voiture et de ce qu’il nous reste à améliorer. Carlos s’est adapté très rapidement et a réalisé de l’excellent travail."