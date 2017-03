Renault Sport Formula One Team a accompli les premières séances d’essais officiels de la saison 2017 avec Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer au volant de la R.S.17 sur les seize virages du Circuit de l’Albert Park (5,3 km).

Nico a connu une journée sans souci, signant le neuvième temps en 1’25’’478. En parallèle, Jolyon roulait peu en raison d’un remplacement de soufflet de cardan en EL1, puis d’un accident en EL2.

"Pour un premier vendredi de la saison, je dirais que c’était assez bon," commente Nico Hülkenberg. "Nous avons une base solide sur laquelle travailler. Nous avons fait des progrès concrets sur l’équilibre et les réglages, tout en comprenant mieux les pneus. La R.S.17 offre de bonnes sensations sur l’Albert Park et nous savons que nous pouvons progresser demain avec tout ce que nous avons appris aujourd’hui."

"C’était malheureusement une journée assez courte pour moi au niveau du temps dans le baquet. Nous avons connu un problème technique mineur lors de la première séance, puis je suis sorti en EL2," se désole Jolyon Palmer.

"Contrairement aux EL1, cela nécessitait plus qu’une pièce de remplacement. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé et nous allons étudier attentivement les données. Je suis déçu pour mon équipe, car ils ont beaucoup de travail à faire. L’Albert Park est un circuit assez sympathique, encore plus avec cette dernière génération de voiture ! J’espère obtenir plus de roulage demain, mais avec seulement dix tours aujourd’hui, nous serons sur la défensive avant d’aborder les qualifications."

Nick Chester, Directeur Technique, fait le bilan de cette première journée.

"C’était génial de voir la R.S.17 en piste pour ses premières séances en Grand Prix. Nous avons connu une journée productive. Du côté de Nico, le rythme correspondait plus ou moins aux attentes et nous avons pu mieux comprendre quelle direction prendre au niveau des réglages. Les EL1 de Jolyon ont été écourtés à cause d’un soufflet de cardan fissuré et nous avons joué de malchance avec son accident en EL2. Il y a beaucoup de travail sur sa voiture, mais rien de dramatique. Nous avons donc hâte de voir ce que nous pouvons accomplir demain pour nos premières qualifications de la saison."