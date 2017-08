Renault F1 a débuté la première journée d’essais intra-saison avec son pilote d’essais Nicholas Latifi au volant.

Latifi a couvert cinquante-quatre tours avec un chrono de référence en 1’20’’302, soit le septième meilleur temps du jour. Il s’agissait de la deuxième séance d’essais de Latifi avec la R.S.17.

En mai dernier à Barcelone, le Canadien avait mené les tests Pirelli pour le compte de l’équipe.

Le programme du jour était principalement axé sur des évaluations et analyses aérodynamiques.

"Même quand les températures sont aussi élevées qu’aujourd’hui, piloter une F1 de 2017 reste une expérience incroyable. J’avais vraiment hâte de reprendre le volant après les tests Pirelli de Barcelone," commente Nicholas Latifi.

"La voiture était bonne et j’espère avoir fourni tous les retours attendus par l’équipe. Les mécaniciens du garage ont fait un excellent travail pour changer le moteur et me permettre de revenir en piste en fin de journée. C’était évidemment dommage de faire une croix sur le roulage prévu, surtout des relais légers en carburant sur les pneus Ultratendres, mais c’était une journée positive dans l’ensemble."

Alan Permane, Directeur sportif, souligne que "Nicholas a effectué du beau travail pour sa deuxième sortie au volant de la R.S.17."

"Le matin, nous nous sommes concentrés sur des éléments aérodynamiques autour des roues arrière et il nous a donné de bons retours. Malheureusement, nous avons dû procéder à un changement de moteur imprévu lors du déjeuner, ce qui a modifié notre programme dans l’après-midi."

Demain tous les yeus seront braqués sur Renault F1 : Robert Kubica découvrira la R.S.17 durant le second et dernier jour d’essais en Hongrie.