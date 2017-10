Renault F1 a réalisé de bonnes qualifications au Grand Prix du Mexique en plaçant ses deux voitures en Q3 pour la deuxième fois de la saison. Nico Hülkenberg s’est classé huitième, juste devant son équipier Carlos Sainz, sur le Circuit Hermanos Rodríguez.

"Ce sont de bonnes qualifications. J’ai réalisé un très beau tour en fin de Q3 et j’en suis très satisfait. La bataille sera serrée demain, mais nous allons attaquer fort et faire de notre mieux," déclare Nico Hülkenberg.

"C’est une bonne journée tant pour l’équipe que pour moi," ajoute Carlos Sainz.

"Nous poursuivons nos progrès depuis Austin et je m’en réjouis. Les qualifications étaient piégeuses, mais nous avons beaucoup progressé depuis hier. Je me sentais bien plus en confiance au volant aujourd’hui et nous viserons une belle course demain."

"Aujourd’hui, chaque séance de qualifications s’est parfaitement déroulée," commente Alan Permane, Directeur sportif.

"Nous voulions sortir de Q1 avec un seul train de pneus, et nous y sommes aisément parvenus. Cela nous a permis d’utiliser deux trains pour chacune des séances suivantes. C’est bien de voir nos deux pilotes se challenger lors des qualifications. L’objectif qui est de mettre nos deux voitures en Q3 est atteint. En partant huitième et neuvième, nous sommes bien placés pour marquer des points demain."