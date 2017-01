Ce n’est pas à 86 ans que Bernie Ecclestone va commencer à avoir sa langue dans sa poche. C’est ainsi que le grand argentier de la F1 continue toujours de commenter vertement l’actualité de son sport… en égratignant beaucoup de monde au passage.

Charlie Whiting sera ainsi heureux d’apprendre que « les règles doivent être changées en F1, toutes les règles », comme l’a aujourd’hui affirmé Bernie. « Les règles sont trop complexes. Nous sommes dans du divertissement. Mais comment sommes-nous supposés divertir les gens quand le public ne comprend plus rien ? » a continué l’ancien patron de Brabham.

« Même les pilotes ne savent plus ce qu’ils peuvent faire ou non sur la piste. Parfois, je pense que le règlement dit simplement ‘Ne faites pas la course !’. Qu’on laisse les pilotes se toucher de temps en temps. Et alors ? Laissons les pilotes se gérer eux-mêmes » plaide ainsi Ecclestone.

C’est en tant que promoteur commercial que Bernie Ecclestone s’exprime avant tout. Pour lui, la F1, devenue trop sage et complexifiée, ne cadre plus avec son public. Il faudrait ainsi réveiller la discipline, par exemple aussi en organisant des courses sprints durant les week-ends.

« Les jeunes ne sont plus aussi longtemps attentifs que par le passé. Donc, il est plus logique de diviser la course en deux sprints. Deux courses de 40 minutes chacune attirent plus de monde devant la TV qu’un Grand Prix ennuyeux » explique ainsi Ecclestone.

Une dernière piste pour améliorer le spectacle selon Bernie serait la convergence des performances. Mais cette convergence devrait passer par une remise à plat du règlement moteur introduit en 2014, qui favorise trop Mercedes pour le moment.

« Red Bull croit qu’ils peuvent battre Mercedes en étant meilleur sur l’aérodynamique », explique Ecclestone. « Mais je n’en suis pas sûr. L’avantage de Mercedes du côté du moteur est important. C’est la raison pour laquelle nous devons introduire des nouvelles règles moteur aussitôt que possible. Peu importe quelles sont ces règles. Ce qui est important, c’est de se débarrasser des moteurs hybrides. Jean Todt pense que ces moteurs sont l’esprit de notre époque. Ce pourrait être vrai pour les voitures de série. Mais en F1, les gens veulent voir quelque chose de spécial. Ils veulent avoir quelque chose de bruyant, des moteurs puissants qui peuvent être maîtrisés seulement par les meilleurs pilotes du monde. Vous ne mettez pas des chaussures orthopédiques aux pieds des footballeurs professionnels, seulement parce que ce genre de chaussures est populaire dans la vie de tous les jours, n’est-ce pas ? »

Courses sprint, fin des V6, remise à plat du règlement… les propositions avancées par Bernie Ecclestone ont tout d’une révolution !