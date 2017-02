Son retour en Formule 1 étant pour le moment du côté de l’échec et non de celui de la réussite, Honda voit en 2017 l’opportunité de prendre un nouveau départ et de revenir sur le devant de la scène avec McLaren. L’assouplissement de la règle des jetons de développement ainsi que les nouvelles règles aérodynamiques devraient aider en ce sens, tout comme l’expérience des deux dernières saisons.

« En s’appuyant sur l’expérience des deux dernières années ainsi que sur les progrès constants effectués, Honda a apporté de grandes modifications au concept de son moteur de 2017, le RA617H » analyse Yusuke hasegawa. « Nous nous sommes principalement concentrés sur la réduction de poids et l’abaissement du centre de gravité afin d’améliorer l’équilibre de la voiture, tout en générant un meilleur rendement ».

Ces changements dans l’architecture ont évidemment été dictés par l’ensemble des nouvelles règles : « Le nouveau règlement affecte directement le dessin de la voiture et Honda a fait de nombreux changements pour s’adapter au nouveau châssis. L’équipe a continué à travailler durant l’hiver sur l’équilibre général de la voiture. Les essais de pré-saison à Barcelone seront très importants pour nous aider à comprendre le fonctionnement de l’ensemble ».

« Notre relation avec McLaren continuera à se renforcer avec nos progrès techniques et à mesure que l’on deviendra de plus en plus opérationnels afin d’atteindre notre objectif ultime » conclut Hasegawa.