L’équipe Sauber n’est pas passée loin, il y a quelques mois, de mettre la clé sous la porte comme Manor a dû le faire cet hiver.

Sauvée par de nouveaux investisseurs (Longbow Finance), qui ont pris le contrôle à Hinwil, Sauber compte maintenant beaucoup sur Liberty Media, les propriétaires de la Formule 1, pour pérenniser la présence des équipes dans le championnat.

Selon Monisha Kaltenborn, la directrice, cela passe toujours par une redistribution plus juste des revenus de la Formule 1. Le dossier avance-t-il ?

"Nous avons perdu une équipe à la fin de l’année dernière. Nous savons à quel point il est important de mettre en place un spectacle excitant pour le sport mais cela est directement relié à la redistribution des revenus," estime l’Autrichienne.

"Liberty Media a une vision claire sur la façon de rendre ce sport plus profitable. Pour tout le monde, pas seulement pour quelques uns. Nous sommes tous dans le même bateau."

"Il ne suffit donc pas de regarder où la Formule 1 va d’un point de vue technique, nous devons aussi regarder les coûts. Le sport génère beaucoup d’argent, et il peut probablement en générer davantage, mais même dans la situation actuelle c’est déjà beaucoup d’argent et il doit permettre à toutes les équipes de vivre décemment."

"Pour répondre à la question, oui je pense que cela avance dans la bonne direction. Il y a des accords en place (jusqu’en 2020) mais il est aussi vrai que l’on peut faire changer les choses."

Sauber, qui fête ses 25 ans en Formule 1 cette année, a survécu a de nombreuses tempêtes sur la route de son existence. Quel est le secret de la survie de Sauber ?

"On vient de Suisse, on sait donc garder nos secrets ! Mais je pense que cela est dû au fait que nous n’abandonnons jamais. Il faut être assez entêté et trouver sa force dans les moments difficiles. Afin de repartir vers le haut !"