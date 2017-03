Pour l´instant, la gestion des pilotes semble claire chez Red Bull : pas de consigne particulière !

L´écurie veut en effet laisser Daniel Ricciardo et Max Verstappen libres de se battre sur la piste et ne désire en rien contrôler à l´avance leurs comportements lors des courses. Mais Red Bull sait très bien qu´une rivalité entre ses pilotes peut menacer le succès de l´équipe, surtout que cette année il se murmure déjà que la voiture concoctée à Milton Keynes a de grandes chances de se battre pour le titre.

Christian Horner ne se fait guère d´illusion et a déjà prévu le cas d´une rivalité trop grande, un problème récurrent en Formule 1.

« Il va sûrement y avoir des moments délicats cette année » reconnaît le directeur de Red Bull Racing.

« Mais nous nous en occuperons que lorsqu´ils arriveront. »

Ainsi, le ton semble donné chez Red Bull, qui semble choisir une voie différente de celle empruntée par Mercedes l´an dernier. En effet, l´équipe aux Flèches d´Argent ont eu recours à un règlement interne complexe, qui mettait en avant les résultats de l´équipe avant tout, même s´il a toujours été prétendu que Nico Rosberg et Lewis Hamilton étaient libres de se comporter à leur guise sur la piste. Pour Horner, il n´y a pas de règlement écrit au préalable pour guider ses pilotes.

« Pour nous, c´est la même chose que l´année dernière. Ils roulent pour une équipe et ils représentent chacun de ses membres. Ils le savent. Mais avant tout, ils pilotent tous les deux pour eux-mêmes et pour le championnat. Nous les laissons rouler et nous leur donnons la même responsabilité, mais ils doivent savoir pour qui ils pilotent et qui ils représentent. »

Toutefois, le Britannique ne s´inquiète pas trop de cette liberté laissée à Ricciardo et à Verstappen, au regard de leur comportement pendant la saison 2016.

« L´année dernière, il y avait beaucoup de respect entre eux, ils ont très bien travaillé ensemble. »