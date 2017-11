Red Bull a changé de pilotes à plusieurs reprises dans les dernières années et se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Max Verstappen, pilote qui n’est pas issu de la filière Red Bull, a été prolongé jusqu’en 2020 tandis que Daniel Ricciardo, pur produit de l’équipe, pourrait partir fin 2018. En attendant, le duo continue de satisfaire l’équipe.

"Nous regardons les capacités, la passion et la détermination lorsque nous signons des pilotes, pour qu’ils aient un grand cœur et énormément de talent" explique Christian Horner.

"Helmut Marko est responsable du programme junior et il a été très bon pour choisir des jeunes talents, il n’a qu’un œil mais le bon. Verstappen, Sebastian Vettel et Carlos Sainz Jr en sont des produits".

"La Formule 1 est un environnement difficile. Sans Red Bull, ces gars n’auraient jamais eu leur chance. D’un côté, c’est difficile, mais de l’autre, s’ils n’arrivent pas à gérer cette pression, ils ne seront jamais en mesure de résister à celle d’une équipe de pointe".

Horner veut réussir à former l’équipe autour de ses pilotes, et explique qu’il est important que ce soit fait autour de Verstappen. Non pas qu’il veuille faire du Néerlandais le centre de l’équipe, mais qu’il se sente en osmose avec son équipe directe et ses ingénieurs.

"Je veux que ce soit le cas au sein de son groupe d’ingénieurs. De la même manière que Daniel Ricciardo a la totale confiance des personnes autour de lui dans le garage afin de donner des retours précis sur ce qu’il veut de la voiture. Heureusement, le style de conduite de nos deux pilotes est similaire, leurs réglages le sont aussi".

"Ce n’est pas comme si nous devions choisir l’une ou l’autre approche. Ce qui fonctionne pour l’un fonctionne pour l’autre à 99% du temps et c’est comme ça que la voiture progresse. Je sens que Max et Daniel représentent notre meilleur duo en Formule 1 et qu’ils sont, actuellement, le meilleur duo sur la grille. La priorité est de les garder au moins jusqu’en 2020".

Pour les convaincre de rester, Red Bull devra leur fournir une voiture compétitive, comme c’est le cas actuellement, mais dès le début de saison. La tendance pour Red Bull est très souvent de démarrer plus lentement qu’elle ne termine.

"Je pense que sur certaines saisons, comme en 2011 et 2013, nous avons été compétitifs dès le début de saison. Mais la tendance sur les six ou sept dernières saisons a été à la compétitivité retrouvée pour la deuxième partie de l’année. Au début de cette saison, nous avons eu des problèmes de corrélation entre nos outils de simulation, surtout entre la soufflerie et la conception assistée par ordinateur, qui ne donnaient pas les résultats que nous avions".

"Il a fallu un moment pour comprendre le problème et le corriger mais une fois que cela a été fait, nous avons su dans quelle direction aller. C’était une première étape franchie à Barcelone mais nous avions besoin de nous rapprocher de nos rivaux. Nous essayons d’anticiper ce processus pour l’année prochaine en gagnant une semaine, et cette semaine devrait nous permettre d’être mieux préparés".