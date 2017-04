Annoncée comme la plus grosse épine dans le pied de Mercedes avant cette saison de révolution technique, l’équipe Red Bull a déçu lors des trois premières courses de la saison, où elle n’a été un obstacle ni pour Mercedes, ni pour Ferrari.

Problèmes à répétition pour Daniel Ricciardo en Australie et course solitaire de Max Verstappen à distance respectable des deux équipes de pointe, les choses ont mal commencé dans le clan autrichien.

En Chine, le podium signé par Max Verstappen a eu du mal à cacher le désarroi de voir la RB13 errer à près d’une seconde et demie en qualifications. C’est le moment où les premières failles commencent à se voir puisque dès la fin de la séance chronométrée, le pourtant jovial Ricciardo ne cachait pas son désarroi.

A peine apaisée par le podium du Néerlandais, Red Bull commençait à y croire à Bahreïn, lorsque la monoplace s’est montrée très rapide le vendredi et le samedi matin, avant de rentrer dans le rang en qualifications. Meilleure qu’à Shanghai, elle se montre au niveau de la Ferrari sur un tour mais de nouveau, la course est difficile : Verstappen abandonne sur une panne de freins et Ricciardo termine à une lointaine cinquième place, derrière les Mercedes et les Ferrari.

Le moral en berne, confirmant les dires de Daniel Ricciardo, Christian Horner déclarait dans les heures qui ont suivi la course que Red Bull pouvait faire une croix sur le titre, et que le projet de gagner à partir du Grand Prix d’Autriche, en juillet, obligeait les troupes de Milton Keynes à oublier le championnat.

Une résignation qui n’est pas habituelle chez Red Bull, puisqu’elle a déjà vécu des débuts de championnat poussifs sans jamais rien lâcher. A titre d’exemple, elle n’avait marqué que dix points de plus que cette saison après les trois premières courses de l’année 2016.

Pourtant, c’est bien l’abandon du titre qui est à l’ordre du jour et malgré de très bons résultats, qui en voudrait à Daniel Ricciardo de penser à d’autres horizons ? Max Verstappen n’a pas 20 ans et a rejoint Red Bull il y a moins de 12 mois, ce qui devrait lui laisser du temps avant de s’impatienter, d’autant que les performances de son équipe ne sont pas non plus mauvaises.

En revanche, l’impatience se montre du côté de Daniel Ricciardo. Désabusé de voir que son équipe remet en doute le concept de la monoplace, l’Australien a de nouveau perdu son légendaire sourire à Bahreïn et pourrait avoir envie de se rapprocher de Ferrari ou de Mercedes en fin de saison, afin de prendre la température quant à un éventuel baquet.

Une idée qui ne serait pas des meilleures quand on connaît la capacité de Red Bull à retourner une situation, mais qui serait normale puisque comme tout pilote de son calibre, Ricciardo veut jouer les victoires et les titres.

Helmut Marko a bien compris que la patience de son pilote était mise à rude épreuve et a carrément sorti l’artillerie lourde des arguments cette semaine, assurant à l’Australien que le titre n’était pas oublié.

"Quand nous avons combattu pour le championnat avec Vettel, contre Alonso, en 2012. Nous avions 42 points de retard après la pause estivale. Et nous avons gagné. Nous sommes les maitres lorsqu’il s’agit de rattraper du retard."

"Et je vous rappelle notre courte histoire de cette saison : en Australie, nous étions à 1,8 seconde des leaders, en Chine à 1,3 et à Bahreïn plutôt à 9 dixièmes. Nous améliorons donc et, étape par étape, nous réduisons l’écart. Ce n’est pas encore assez, bien entendu. De plus nous savons que Mercedes a un mode qualification, tout comme Ferrari, à un moindre niveau."

"En réduisant constamment notre écart sur eux, je peux donc dire que nous allons dans une direction prometteuse. Et comme les qualifications ne rapportent aucun point, c’est donc une bonne nouvelle de savoir que nous sommes d’habitude plus compétitifs en course quand nous ne sommes pas stoppés par des problèmes, comme la casse de freins de Max dimanche."

Un véritable plaidoyer pour rappeler à Ricciardo que Red Bull lui a déjà permis de s’imposer à quatre reprises en Formule 1 et essayer, par la même occasion, de lui faire oublier les occasions manquées comme Monaco l’an dernier ou ce dernier Grand Prix de Bahreïn, où une meilleure performance aurait pu être envisageable.

Red Bull va devoir travailler dur pour reprendre la seconde de retard qu’elle possède encore sur Mercedes et ce sera pourtant la condition nécessaire à une éventuelle remontée comme celle de 2012.

En attendant, la principale mission de Helmut Marko va être de rappeler à son pilote que Red Bull est l’équipe idéale pour lui et lui assurer, avec preuve à l’appui, que la victoire sera rapidement possible, en plus d’un rêve de sacre.