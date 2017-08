Red Bull s’est fait peur hier matin : la monoplace autrichienne n’a pu prendre la piste en raison d’un problème moteur. Max Verstappen a pu ensuite rattraper une partie de son retard, mais il n’a au final accompli que 58 tours pour le premier jour des essais de Budapest (11e temps final seulement). Le Néerlandais se satisfait donc de ce qu’il peut.

« En dépit de notre départ tardif, nous avons réussi à tester quelques pièces, donc c’est positif. C’est toujours bon de comprendre où nous en sommes, ce que nous pouvons apporter et ce que nous pouvons apprendre pour les prochaines courses. Nous avons quelques évolutions ici et en général tout a bien marché et cela nous donne quelques bonnes directions pour notre futur travail. Maintenant, c’est la trêve estivale, et je vais passer un peu de temps avec les amis et la famille avant Spa. Nous voyageons tellement… Mais je serai heureux de repartir pour un Grand Prix, en particulier à Spa où je suis certain que de nombreux fans néerlandais seront dans les tribunes. »

Jeff Calam, le Senior Projects Engineer, reconnaît que Red Bull a eu de sérieux problèmes – liés directement à Renault.

« Ce n’était pas une journée parfaite pour nous, puisque le matin nous avons eu un problème avec le MGU-K, et nous avons donc passé beaucoup de temps dans le garage. Cependant, nous avons bel et bien réussi à faire quelques tours avant la pause déjeuner. Nous nous sommes concentrés sur le travail aérodynamique. Après la pause, nous avons roulé avec un râtelier aérodynamique pour faire du travail de corrélation et ensuite, le reste de l’après-midi, nous nous sommes concentrés sur le travail au niveau du châssis, pour les futurs développements de la voiture. Nous avons achevé les travaux prioritaires de la journée, donc même si ce n’était pas un premier jour idéal, nous avons réussi à faire beaucoup de travail. »