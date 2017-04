Mal embarqué après la qualification catastrophique de Max Verstappen et le manque de rythme affiché par Daniel Ricciardo sur un tour face aux Mercedes et aux Ferrari, le Grand Prix de Chine a finalement tourné en faveur des pilotes Red Bull qui l’ont terminé aux 3e et 4e places. Verstappen a profité de la voiture de sécurité pour remonter et signe le premier podium de l’équipe cette année.

"Une grande performance par l’équipe en Chine, Max a profité des conditions glissantes au début de course pour faire un très bon départ et il a fait un premier tour fantastique pour remonter jusqu’à la 7e place. Les bonnes décisions stratégiques nous ont permis d’amener nos voitures aux 2e et 3e places devant les Ferrari, nos mécaniciens ont très bien travaillé" déclare Christian Horner, le directeur de Red Bull.

"Max a ensuite fait une belle manœuvre sur Daniel et semblait très fort à ce moment-là de la course. Daniel a retenu les Ferrari aussi longtemps que possible avant que Sebastian ne parvienne à le dépasser. Comme nous avions décidé de partir avec les pneus super-tendres, il était prévu que nous fassions deux arrêts. Nous avons choisi le bon moment pour changer de pneus et en fin de course, Daniel était satisfait de l’équilibre de la voiture et s’est rapproché de Max".

"La lutte intense entre eux lors des 10 derniers tours ont offert un beau spectacle et une belle fin de course. Terminer aux 3e et 4e places est un très bon résultat et nous avons également signé notre 100e podium. Il y a encore beaucoup à faire mais quitter la Chine avec 27 points supplémentaires est extrêmement positif" conclut Horner.