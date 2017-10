Red Bull possède l’un des meilleurs duos du plateau avec Daniel Ricciardo et Max Verstappen, qui ont remporté tous les deux une course cette année, mais l’équipe autrichienne s’attend à voir partir ceux qu’elle a formés vers d’autres cieux, d’autant que les résultats et la fiabilité ne correspondent notamment pas aux attentes de l’Australien, dont il faut réfléchir au remplacement.

"Verstappen a un plus long contrat mais Ricciardo est déjà sur le marché. Nous devons chercher des alternatives, nous ne resterons pas sans solution" explique Helmut Marko. L’Autrichien affirme toujours que Verstappen ne peut pas partir avant fin 2019.

Carlos Sainz pourrait être une option pour Red Bull puisque l’Espagnol va être prêté à Renault en 2018 avec la possibilité de le rapatrier en 2019 dans l’équipe première. Chez Toro Rosso, il devrait être remplacé par Pierre Gasly qui a fait forte impression à Sepang pour sa première course.

"En Q1, il était à 1,5 dixième de seconde de Sainz et en course, quand il courrait tout seul, ses temps étaient au niveau de Sainz" ajoute Marko au sujet du Français, avant d’ajouter que "Red Bull annoncera à Suzuka" le programme de Gasly et Kvyat pour la suite de la saison.

Red Bull possède un très bon niveau en cette fin de saison et comme en 2016, ce sont les premières courses qui ont coûté cher à l’équipe. Cette saison, c’est un problème de corrélation entre les données en soufflerie et les données en piste qui a fait surface.

"Nous nous assurons que ça n’arrive plus. Il y a une nouvelle procédure en soufflerie et nous n’avons pas encore fini de développer notre voiture. Nous nous concentrons dessus et sur la voiture de l’année prochaine".

Marko ajoute aussi qu’il n’a aucune crainte quant à un éventuel passage chez Honda en 2019 si la rupture avec Renault se confirme pour Red Bull : "Quand on voit où McLaren finit désormais, cela renforce la décision que nous avons prise, du moins dans le cas de Toro Rosso".