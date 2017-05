Helmut Marko n’exclut pas de voir Red Bull en première ligne à l’issue des qualifications à Monaco, et ce, malgré le fait que le directeur technique, Adrian Newey, ait récemment minimisé les chances de l’équipe de Milton Keynes de pouvoir gagner à la régulière comme ce fut le cas en 2016 (victoire manquée sur une erreur dans les stands).

"Cela fait encore mal un an après. Nous avons appris de cela, changé l’organisation dans le garage pour les pneus... mais offrir cette victoire sur un plateau d’argent à Mercedes, oui ça fait encore mal aujourd’hui..."

Finalement, ce sont Lewis Hamilton et Sebastian Vettel qui ont mené la danse hier lors des deux séances d’essais libres.

"Hamilton et Vettel sont en tête grâce à leur faculté impressionnante à gérer leurs voitures au millimètre dans les virages," constate le consultant de Red Bull.

"Mais nous sommes dans la bonne cadence ! C’est une surprise pour nous !"

L’Autrichien croit en les chances de son équipe de remonter et faire des merveilles à Monte Carlo.

"Les écarts sont serrés et nous sommes vraiment plus proches. La direction que nous avons prise pour les réglages est la bonne."

Avec les difficultés rencontrées par Mercedes jeudi, Marko voit vraiment une occasion pour le Taureau rouge de faire de bonnes qualifications… et même pourquoi pas un excellent Grand Prix. L’écurie peut compter sur ses pilotes.

"Rien n’est impossible, mais je pense que Mercedes a un moteur vraiment bon et ils l’utiliseront à plein samedi. Je pense que tout est possible entre le premier et le troisième rang. Verstappen et Ricciardo ont un potentiel énorme et ont également le goût du risque nécessaire sur un circuit Monaco."