A Suzuka, Helmut Marko a révélé que Daniel Ricciardo serait « sur le marché » à la fin de la saison 2018 – date d’expiration de son contrat.

« Techniquement, Helmut a raison » a confirmé Christian Horner, le directeur de Red Bull. « Le contrat de Daniel expire à la fin de la saison 2018 et c’est la première fois de sa carrière qu’il se retrouve libre. »

On sait que Ferrari regarde avec intérêt l’Australien, pour remplacer par exemple Kimi Räikkönen à partir de la saison 2019…

Pour autant Christian Horner n’a pas perdu l’espoir de prolonger son pilote – et son coéquipier avec lui.

« Comme je l’ai dit au Japon, sa situation contractuelle ne signifie pas que nous ne voulons pas le conserver. Sur le long terme, nous voulons continuer avec Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Le dynamisme et l’expérience de Daniel, ainsi que la jeunesse et l’enthousiasme de Max, fonctionnent très bien. Et Daniel a eu une saison très constante, avec neuf podiums. Je suis assez clair : notre intention est de conserver nos deux pilotes, je dirais au moins jusqu’en 2020. »

En 2021, la F1 connaîtra une nouvelle révolution technologique avec l’apparition de nouveaux moteurs, ce qui pourrait aussi occasionner un tournant dans le marché des pilotes.

Si Daniel Ricciardo venait à quitter Red Bull dès 2019, l’écurie autrichienne a déjà une solution de rechange : Carlos Sainz n’est prêté que pour une saison à Renault ; il pourrait ainsi revenir dans l’écurie-mère en 2019 si besoin…

« Je voulais garder Carlos sous contrat, comme une option, si un de nos pilotes venait à nous quitter » explique Christian Horner. « Mais notre intention absolue est de continuer à avoir Max Verstappen et Daniel Ricciardo dans une Red Bull. Je pense qu’ils apprécient d’être dans cette équipe. Et c’est la première fois pour Daniel, dans sa carrière, qu’il peut lui aussi avoir une vraie influence sur son avenir. Helmut aime déclarer que Daniel est sur le marché, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas signer un autre contrat avec lui. »

Quant à Max Verstappen, il ne serait pas sur le marché dès 2019, mais seulement en 2020, toujours selon Helmut Marko.