Red Bull a certainement été une des déceptions de ce premier week-end. L’écurie autrichienne est apparue incapable de lutter à la régulière contre Ferrari ou Mercedes pour la victoire. Durant l’intersaison, on disait pourtant que le génie d’Adrian Newey tirerait le maximum de la révolution aérodynamique du nouveau règlement…

Serait-ce parce que la FIA a demandé à Red Bull de changer son système de suspension controversé ? Helmut Marko, le responsable de la filière jeunes, a tout de suite démenti cette explication.

« Pour des raisons de poids, nous n’aurions de toute façon pas utilisé ce système à Melbourne ».

Christian Horner confirme aussi que l’absence de ce système de suspension ne doit pas expliquer la contre-performance de Red Bull.

« Durant l’hiver, nous avons simplement commencé à le mettre en place et l’améliorer, et honnêtement, même si nous avions eu l’opportunité de l’utiliser, nous n’aurions pas forcément continué dans cette direction en raison du poids. En fait, la configuration de notre suspension aujourd’hui est la même qu’en 2016. »

Mercedes n’a d’ailleurs pas utilisé un système de suspension similaire pour les mêmes raisons à Melbourne.

L’explication est donc à chercher ailleurs : la Red Bull n’était tout simplement pas assez rapide sur la piste australienne. Cependant, après les essais hivernaux, Christian Horner pensait que les écarts auraient été encore plus importants… et il envisage du reste de réduire rapidement cet écart.

« Nous voulons rapidement progresser. Notre voiture est clairement 3e, mais durant les deux prochaines courses, nous avons l’intention de réduire l’écart. A Melbourne, Ferrari a produit l’impression la plus forte et a probablement la voiture la plus forte, mais assez honnêtement, je ne pense pas que Mercedes soit vraiment trop loin devant nous. Selon moi, nous devons aller chercher une demi-seconde par tour. »

La course au développement s’annonce intense cette année. Dès le Grand Prix de Shanghai, dans deux semaines, les F1 pourraient déjà recevoir de substantielles évolutions…