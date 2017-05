Verra-t-on bientôt Red Bull au Mans, et la firme autrichienne rejoindre ainsi Audi, Porsche ou Toyota ? La question n’a rien d’absurde étant donné que Red Bull est déjà présente dans de très nombreux sports automobiles.

Cependant, Helmut Marko a apporté une réponse franche à cette interrogation – le responsable de la filière jeunes de l’écurie a eu au moins le mérite de la clarté.

« Non, nous sommes concentrés sur la Formule 1. Si vous regardez le WEC, les coûts sont très élevés pour le championnat, mais il y a seulement une course (Le Mans) qui compte et qui est bien couverte. »

Red Bull pourrait aussi envisager une forme plus souple d’engagement, comme le sponsoring d’une équipe déjà existante. Mais là encore, le Dr Marko est sceptique et répond par un franc « Non ».

L’écurie autrichienne se concentre donc sur la F1 et il faut dire en effet qu’elle y a fort à faire, avec un net retard accumulé sur Mercedes et Ferrari après cinq courses seulement. Helmut Marko a-t-il déjà renoncé à ses ambitions de titre mondial ?

« Non, autrement, nous ne ferions pas les efforts que nous sommes en train de faire. Mais cette unité de puissance en F1 n’est pas vraiment un moteur normal. Donc si votre moteur thermique est meilleur, la partie électrique devient aussi meilleure. »

« Après les quatre premières courses, Ferrari semblait être le grand favori, mais il semble qu’à Barcelone, Mercedes ait franchi un palier très important avec le moteur. Vous changez le moteur et bang ! vous faites de nouveau un grand pas en avant. »

Helmut Marko continue donc en filigrane de mettre la pression sur Renault, dont le moteur n’est toujours pas à la puissance attendue par l’écurie autrichienne.